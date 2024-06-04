İstanbul PERDER: İthal et fiyatlarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul PERDER: İthal et fiyatlarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor

İstanbul PERDER: İthal et fiyatlarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dernek, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde satış miktarları ve fiyatlarının belirlendiğini ve denetlendiğini belirtti. İthal etlerin kilogram fiyatının 344 lira olduğu ve hiçbir İstanbul PERDER anlaşmalı üye marketinde bu fiyatın üzerinde satılmadığı vurgulandı. İstanbul PERDER, haberlerin daha duyarlı ve sağduyulu bir şekilde yapılmasını rica etti.

04.06.2024 11:43
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İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), bazı medya kuruluşlarında yer alan ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, ithal et fiyatlarındaki iddiaların dernek üyelerini ve Et ve Süt Kurumunu töhmet altında bırakması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Et ve Süt Kurumunun, kamu yararını ön planda tutmak üzere, piyasada regülasyonu sağlamak adına yurt dışından karkas et alımı yaptığı hatırlatıldı.

İthal edilen bu etlerin tüketiciye ulaşması aşamasının ise İstanbul PERDER ile yapılan protokol çerçevesinde üyeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşbu protokol çerçevesinde taahhüt edilen satış miktarları ve satış tutarları kamusal çerçeveler kapsamında hareket edilerek belirlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde satış miktarları ve satış fiyatları Et ve Süt Kurumunun denetimi altında olup satış yapılan üyelerimizin tüm şubeleri, Et ve Süt Kurumu yetkili personelleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Söz konusu haberde belirtildiği gibi bir fiyat skalasının, Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla yakından dahi ilgisi bulunmamaktadır. Zira halihazırda satış gerçekleştiren 24 üyemizin tüm şubelerinde, ekonomik kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradır.

Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu ithal etler 176 liraya alınmamaktadır ve hiçbir İstanbul PERDER anlaşmalı üye marketlerinde ekonomik kuşbaşı etin kilosu 344 liranın üzerinde satılmamaktadır. Et ve Süt Kurumu ile yapılan bu protokol kapsamında amacın tüketicinin menfaatini koruyabilmek adına makul fiyatlarla et alabilmelerini sağlayarak piyasayı regüle etmek olduğunu hatırlatarak, bu konuda yapılacak haberler konusunda daha duyarlı ve sağduyulu olunmasını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

Et ve Süt Kurumu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul PERDER: İthal et fiyatlarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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