İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni terminal binası için SSB'nin kararını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni terminal binası için SSB'nin kararını bekliyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yeni terminal binası için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) kararını beklediklerini belirterek, "İkinci terminalle beraber 80 milyon yolcuya ulaşabiliriz." dedi.

06.08.2024 16:10
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, yeni terminal binası için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) kararını beklediklerini belirterek, "İkinci terminalle beraber 80 milyon yolcuya ulaşabiliriz." dedi.

İSG'nin hedefleri ve havacılık sektörüyle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği basın toplantısı, İSG Dış Hatlar Plaza Premium Lounge'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İSG CEO'su Ersoy, İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları'nın, Malezya'daki bütün havalimanlarını işlettiğini ve 31 yıldır bu işi yürüttüğünü, yurt dışında da sadece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmesini yaptıklarını söyledi.

Ersoy, 2024'te yaptıkları yatırımlarla özellikle yolcuların geçiş alanlarındaki, güvenlik kontrol noktalarındaki ve kapı alanlarındaki yoğunluğu azaltmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 544 milyon avroluk yatırım yaptık. Havalimanı bulunduğu bölgede ve şehirde ekonomiye direkt ve dolaylı yönden katkı sağlıyor. Bu bakımdan da Sabiha Gökçen'in bulunduğu nokta itibarıyla bu bölgeye katkısı çok önemli." diye konuştu.

İSG olarak yerel ekonomiye sağladıkları katkılara değinen Ersoy, "Sabiha Gökçen Havalimanı, kurulduğu günden bu yana devlete yaklaşık 1,3 milyar avro kira ödemesi yaptı ve her yıl yaklaşık 134 milyon avro kira ödemesiyle doğrudan ve dolaylı istihdama katkı sağladı." ifadesini kullandı.

"Bu kış için Lufthansa ile çalışmaya başlayacağız"

İSG'nin kapasitesinin 41 milyon yolcu olduğunu dile getiren Ersoy, Sabiha Gökçen'den 165 farklı noktaya uçulduğunu, bunların 40'ının iç hat, 125'inin ise dış hat olduğunu kaydetti.

55 ülkede 47 hava yoluyla çalıştıklarını hatırlatan Ersoy, ana yüklenici hava yollarının, kapasitelerinin yaklaşık yüzde 96'sını karşılayanın AJet ve Pegasus olduğunu söyledi.

Ersoy, ikinci pistin açılması ve gece tam olarak kullanılmaya başlamasıyla beraber yeni hava yollarının da gelmesini beklediklerini aktararak, "Resmi olarak henüz açıklanmayanlar var. Ancak bu kış için Lufthansa ile çalışmaya başlayacağız. Slot koordinasyonuna önem vererek, daha fazla hava yoluna kapılarımızı açmak istiyoruz. İkinci pistin gece de kullanılmasıyla beraber, saatlik 40 uçaklık kapasitemiz de saatlik 65 uçağa çıkmış olacak." şeklinde konuştu.

Yeni terminal binası için SSB'nin kararını beklediklerini belirten Ersoy, "İki pist arasında olacak ve tren hattıyla terminaller birbirine bağlanacak. Bu sayede kapasite artacak ve ikinci terminalle beraber 80 milyon yolcuya ulaşabiliriz." dedi.

Ersoy, 2020'deki salgın sürecine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın etkilendiği, havacılığın çok net etkilendiği bir süreç ama rakamlara bakarsanız Avrupa daha yeni 2019 rakamına gelirken biz geçen sene geçtik ve bu sene daha da üstündeyiz. Yüzde 18,5'lik artışla Avrupa'da ikinci en fazla pandemi döneminde kendi kategorimizde artış yapan havalimanıyız. Tabii bu hızlı büyümeye de cevap vermemiz lazım. Bu yüzden başlayan birçok projemiz var. 2024'te yaklaşık 35 milyon avroluk bir yatırım yaparak 24 proje başlattık. Esasında çok daha fazla projemiz var ama ana başlıklar 24 tane projede. Sadece 12 milyon avroyu bagaj ve handling sistemine yatırarak süreçleri hızlandırdık. Bu projelerin çoğunu 2024'te bitirmeyi planlıyoruz ancak bazıları da 2025'e kalacak."

Girişlere fazladan X-Ray cihazı koyduklarına işaret eden Ersoy, ticari alanların yerlerini değiştirerek buradaki alanları genişlettiklerini dile getirdi.

Ersoy, "Artık dışarı taşan konuklarımız yok. Aynı zamanda girişlerde yolcu ve yoğunluk haritasını takip eden sistemle, eğer bir kapıda yoğunluk varsa yolcuyu diğer kapıya yönlendiriyoruz. Burada bu uygulamayı hem personelle yapıyoruz hem de otomatik ekranlarımız var. Pasaport kontrol noktasıyla, X-ray cihazlarının yerini değiştirdik. İşlevin yönünü değiştirdik, yani önce X-ray'e sonra pasaport kontrole giriyorsunuz." diye konuştu.

"Hem operasyonel hem de finansal olarak hazırız"

Terminaldeki kalabalığı anlık izlemek ve yönetmek için XOVIS adlı dijital çözümleri uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Ersoy, yolcu yoğunluğuna göre X-ray sayısını artırabildiklerini ya da ikinci bir giriş açtıklarını anlattı.

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik SAW Care Müşteri Hizmetleri hattını Kasım 2023'te etkinleştirdiklerini söyleyen Ersoy, Avrupa Sivil Havacılık Kurulunun havalimanı servis kalitesi anketine katılacaklarını bildirdi.

Kendilerine "şehrin havalimanı" dediklerini vurgulayan Ersoy, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bütün İstanbul'u karşılıyoruz. Buraya gelen metroyla da geliyor, otobüsle de geliyor, kendi aracıyla gelen de var, taksiye binen de var. İstanbul, en kalabalık şehir. Aynı zamanda geçen sene Avrupa'da en fazla turist alan şehir. O yüzden görevimiz buraya gelen ve buradan giden insanlarda iyi bir izlenim bırakmak. Bu amaçla yola çıktık ve bunun için çalışıyoruz. Yolcu artışını önümüzdeki senelerde de iki rakamlı bekliyoruz. Bu da bizim kısa sürede kapasitemizi geçmemize neden olacak. O yüzden artık burada yeni bir terminal binasına ihtiyaç var. Biz bununla ilgili niyetimizi belli ettik. Hem operasyonel hem de finansal olarak hazırız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yeni terminal binası için SSB'nin kararını bekliyor - Son Dakika

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