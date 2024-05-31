İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su görevinden ayrılacak - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su görevinden ayrılacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO\'su görevinden ayrılacak

Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin sona ermesinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) CEO'su Serhat Soğukpınar, 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacak. İSG, MAHB ve IC Holding arasındaki işbirliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu. Soğukpınar'ın yerine Kerem Maybek vekalet edecek.

31.05.2024 14:17
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, Malezya Havalimanları Holdings Berhad'ın (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin sona erdirmesinin ardından 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSG, işletmecisi MAHB ve IC Holding arasındaki stratejik işbirliğinin başarıyla sona erdiğini duyurdu.

Soğukpınar'ın 26 Aralık 2023'te CEO olarak atanmasıyla başlayan işbirliği, havalimanı operasyonlarının optimize edilmesi konusunda önemli kilometre taşlarına imza attı.

Soğukpınar, İSG'nin işletmecisi MAHB, IC Holding ile yaptığı stratejik işbirliğinin sona erdirmesinin ardından 31 Mayıs'ta İSG CEO'luğu görevinden ayrılacak.

Operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sorunsuz devamının sağlanması amacıyla, İSG Stratejik Planlama ve Hazine Yönetimi Direktörü Kerem Maybek mevcut görevinin yanı sıra, yeni CEO'nun Haziran 2024 sonu itibarıyla resmi olarak görevine başlamasına kadar İSG CEO'luğuna vekalet edecek.

Bu bağlamda MAHB, İSG'yi etkin ve sürdürülebilir şekilde işletmeyi ve aynı zamanda tüm misafirlerine yüksek standartta hizmet sunmayı taahhüt ediyor.

Kaynak: AA

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