İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Şırnak'ın Cizre ilçesine ziyaret gerçekleştirerek, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle bir araya geldi. Bahçıvan, İstanbul'da huzurlu ve mutlu bir yaşam isteniyorsa Cizre'nin de huzurlu ve mutlu olması gerektiğini belirtti. İki odanın işbirliğiyle meslek liselerine yönelik bir proje başlatılacağını ve bu sayede gençlerin geleceğe umutla bakabileceğini ifade etti.

06.06.2024 16:28
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı" dedi.

Şırnak ve Hakkari ziyaretleri çerçevesinde beraberindeki heyetle birlikte Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaretinde Oda Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, Meclis Başkanı Mesut İverendi ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yıldırım, sürekli bazı sorun ve sıkıntılardan dolayı geri kalmış, geri bırakılmış bölgede ticaretin gelişimi için emek sarf eden bir sanayi odası olduklarını belirterek, "İstanbul Sanayi Odası gibi ülkemizin güzide odalarından arkadaşlarımızın olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah bu gelişin tarihi şehrimizde ticaretin gelişimine, sanayileşmeye ve gençlerimizin istihdamına bir katkısı olur" dedi.

Tarihin, bilimin, kültürün ve dinler diyaloğunun buluştuğu bir yerde olduklarını ifade eden İSO Başkanı Bahçıvan ise, "İstanbul'dan buraya gelmemizin temelinde sizin bu bölgedeki heyecanınıza, bu bölgenin yeni gelişmekte olan kalkınmasına şahit olmaktan ötürü birlikte bunu ülkemiz adına nasıl değerlendirebilir fikriyatı yatıyor. Çünkü inanıyoruz ki İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor. İstanbul'da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler huzurlu ve mutlu olmalı. Cizre'deki gençler geleceğe yönelik umut beslemeli" diye konuştu.

Bunun ilk tohumlarını atmak adına kendilerine ait sorumluluklar olduğunu belirten Bahçıvan, "İstanbul'da meslek liselerine yönelik başlatmış olduğumuz projenin başka şehirlere de taşınması noktasındaki ilk uygulama örneğini bugün Şırnak'ta valimizle beraber bir mesleki eğitim ortak çalışma protokolü haline getireceğiz ve inşallah bu konuda İstanbul'da elde etmiş olduğumuz ve sanayicilerimizin gönüllü bir şekilde meslek liseleri ile birlikte çalışmasının protokolünü Şırnak'a ve Şırnak'ın kıymetli ilçelerine nasıl taşıyabiliriz noktasında bir model başlatıyoruz. Cumhuriyet ülkesinin gelecek yıllarında da bu bölgenin pırıl pırıl gençleri kendi ekonomilerine, kendi bölgelerine katma değeri çok daha güçlü katkılar sunabilecek bir hale getirmek" diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Ender Yılmaz da, "Ticaretimiz vesilesiyle iki şehrimiz arasında ticari ve sanayi ilişkilerin daha güçlenmesi adına atılacak adımların ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını inancımız tamdır. Cizre zengin tarihi ve kültürel dokusu ile birlikte ticaret ve sanayideki dinamik yapısıyla bölgesel kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yapılan hediye takdiminden sonra İSO heyeti, Vali Cevdet Atay ile görüşmek üzere Şırnak'a geçti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor - Son Dakika

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