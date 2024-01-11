İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı ile İSO Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı düzenledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün güncel konularını konuşmak ve mevcut sorunlara çözüm odaklı öneriler sunmak üzere, 55 meslek komitesi temsilcisini, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve bakanlık bürokratları ile bir araya getirdi.

İSO açıklamasına göre, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ticaret Bakanlığı ile İSO Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Bakanlığın İhracat, İthalat, İç Ticaret ve Gümrükler genel müdürlüklerinden üst düzey yönetici ve bürokratlar katıldı.

İSO'nun Odakule Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, gıda ürünleri, tekstil ve giyim eşyaları, deri ve ayakkabı, orman, kağıt ve mobilya, kimyasal ürünler ve plastik, maden, taş ve toprak, ana metaller, metal yapı ve metal eşya, elektrikli teçhizat ve elektronik ile kara taşıtlarını temsil eden 28 İSO meslek komitesi temsilcisi, Ticaret Bakanlığı heyetine sunumlarını yaparak sorunlarını aktardı, çözüm önerilerini paylaştı.

Açıklamada toplantının açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İSO meslek komiteleri temsilcilerinin sunumları öncesinde sanayicilerle yaptıkları istişare toplantılarından her zaman verimli çıktılar elde ettiklerini ifade etti.

Bu yılki 267 milyar dolarlık ihracat hedefine dikkati çeken Ağar, bu hedefin en büyük lokomotifi olan sanayici ve üreticinin güçlü motivasyonuyla gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Ağar, "Bu nedenle tüm üretim sektörlerinin gerek bu hedef doğrultusunda ve gerekse iç piyasa işleyişi açısından içinde bulundukları durumu, sanayinin kalbinin attığı İSO'da sektör temsilcilerinden dinlemek, bize önemli ve yol gösterici veriler sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, Türkiye ekonomisinin son 13 çeyrektir kesintisiz bir büyüme performansını ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu büyüme oranları kadar büyümenin kalitesini de önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Bu anlamda yatırımlarda özellikle makine ve teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14,7 ile son iki yılın en güçlü artışı yaşandı. 2023 yılında söz konusu yatırımları yapan, gerçekleştiren ve bu başarı öyküsünün önemli bir paydaşı da elbette sizlersiniz. Bunları gerçekleştirince bir taraftan da büyüyen ekonomimizle birlikte istihdamız da artmaktadır. Türkiye ekonomisinde pandemi öncesi döneme göre, yani 2020 ocak dönemine göre 4 milyonun üzerinde ilave istihdam sağlandı. Yalnızca 2022 yılı ocak ayına kıyasla bakıldığında dahi sağlanan ilave istihdam 1 milyon 848 bin kişi oldu. Diğer taraftan işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5'e geriledi ve bu 2012 Kasım ayından beri en düşük aylık işsizlik oranı olarak karşımıza çıktı."

"İhracatı Geliştirme Fonu modeli çok doğru bir metot"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da toplantı öncesinde detaylı bir hazırlık yaparak, meslek komitelerine ihracat, ekonomi ve ticaret hayatı ile ilgili yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini sorduklarını ve derlenen konuları kısa bir rapor haline getirdiklerini belirtti.

Bu rapor çerçevesinde toplamda 140'a yakın konunun belirlendiğini vurgulayan Bahçıvan, bu konuların her birinin ilgili İSO Meslek Komitesi temsilcileri tarafından Ticaret Bakanlığı yetkililerine aktarıldığını kaydetti.

Bahçıvan, Türkiye için ihracat üzerinden bir ekonomik dinamizm ve büyüme hedefi gözetiliyorsa, ihracatçı sanayicinin en önemli iş ortağı ve finansal paydaşı olan Eximbank'ın kaslarının çok daha güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun da ancak ve ancak başta sermaye yapısının güçlendirilmesi olmak üzere sanayicimizin yanında olacak imkanlarının artırılmasıyla mümkün olabileceğini ifade etmek istiyorum. Yine ihracatçı sanayimizin desteklenmesi açısından Eximbank'ın teminata dayalı bankacılık anlayışının en azından past performans kriterleri değerlendirilerek yumuşatılması gerekmektedir. Ayrıca, banka teminat mektubu dışında, geçmiş dönemde başlayan İhracatı Geliştirme Fonu modelinin çok doğru bir metot olduğunu ve bunun kesinlikle daha da güçlendirilmesini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim.

Çünkü sadece bankalar üzerinden sağlanan bir model, banka teminat mektubuna dayalı bir sistem, içine girmiş olduğumuz dönemde enflasyona karşı eriyen bilançolar nedeniyle teminat oluşturmaya ne yazık ki imkan sağlamamaktadır. Bu bağlamda İhracatı Geliştirme Fonuna ilave olarak, birikmiş KDV alacaklarının başta Türk Eximbank kredilerinde ve kamuya dönük işlemlerde teminat olarak gösterilebilmesinin de sanayimizin teminat sorununa bir ölçüde çözüm olabileceğini değerlendiriyoruz."