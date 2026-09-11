İstanbul serbest piyasada dolar 48,6070 liradan, avro 56,4770 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6070 liradan, avro 56,4770 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı dün 48,4960 lira, avronun satış fiyatı ise 56,4810 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6070 liradan, avro 56,4770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,6050 liradan alınan dolar, 48,6070 liradan satılıyor. 56,4750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,4770 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,4960 lira, avronun satış fiyatı ise 56,4810 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar 48,6070 liradan, avro 56,4770 liradan güne başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?