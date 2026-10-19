İstanbul serbest piyasada dolar 49,5520, avro 55,6770 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,5520, avro 55,6770 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada dolar güne 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan başladı. Dolar 49,5500 liradan alınıp 49,5520 liradan satılırken avro 55,6750 liradan alınıp 55,6770 liradan satılıyor; cuma günü satış fiyatları dolar için 49,5280, avro için 55,7840 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5520 liradan, avro 55,6770 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,5500 liradan alınan dolar, 49,5520 liradan satılıyor. 55,6750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6770 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,5280 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7840 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 49,5520, avro 55,6770 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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