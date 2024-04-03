İstanbul serbest piyasada dolar ve euro güne düşüşle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0310 liradan, avro 34,5110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,0290 liradan alınan dolar, 32,0310 liradan satılıyor. 34,5090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,5110 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0870 lira, avronun satış fiyatı ise 34,5460 lira olmuştu.
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Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
Enflasyon mart ayında yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni kaymakamlık makamında düzenlendi. Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB'de seraların altyapı yapım işi başlıyor.
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