İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,9520 liradan alınan dolar, 31,9540 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,8420 lira, avronun satış fiyatı ise 34,6550 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı - Son Dakika
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesi, küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlemesine neden oldu. Bugün ise gözler ABD'de tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Powell'ın açıklamaları ve istihdam raporu verileri, Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımları etkileyebilir.
Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR, dezavantajlı durumda olan kadınların istihdamına yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık, işbaşı eğitim programı, meslek danışmanlığı ve iş kulübü hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, işverenlere hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadınların ekonomik ve ticari girişimlerde bulunmalarını desteklemek amacıyla İŞ POZİTİF Projesi uygulanmaktadır.
Mersin Limanı'nda yapılan operasyonda 75 milyon TL değerinde ticari eşya ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 22 kilogram kokain yakalandı. Habur Gümrük Kapısı'nda ise ekmek arasına gizlenmiş 1 kilo altın bulundu. Toplamda 112,5 milyon TL değerinde kaçakçılık önlenmiş oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ı eleştirerek NATO'ya bağlılığını vurguladı ve İsrail'e insani yardım konusunda uyarılarda bulundu. Biden ayrıca kadınların kürtaj hakkını savunacağını ve ekonomi alanında reformlar yapacağını söyledi. Konuşmasına Cumhuriyetçi Partililerin sataşmalarıyla karşılaşan Biden, Trump'ın eleştirilerine yanıt verdi.
Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Afşar Mahallesinde zeytin bakımı ve budama kursu açıldı. Kursa 16 kursiyer katıldı ve 72 saat süreceği belirtildi. Kursiyerlere zeytin bahçelerinde uygulamalı olarak zeytin budama teknikleri de öğretilecek. Kurs sonunda sertifika verilecek.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yapım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde trafiğe kapatılan şeritler ve servis yolları kullanılarak ulaşım devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Ayrıca, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin sermaye artırımı ve birçok şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da izin verildi. SPK ayrıca, bazı kişilere idari para cezaları ve erişim engeli kararları da aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?