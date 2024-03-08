İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, avro 34,9800 liradan güne başladı.

İŞKUR, 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleşmesine aracılık etti

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadınların işgücüne katılımını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda 2023 yılında 5 bin 974 kadının işe yerleştirilmesine aracılık etti. İŞKUR, dezavantajlı durumda olan kadınların istihdamına yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık, işbaşı eğitim programı, meslek danışmanlığı ve iş kulübü hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, işverenlere hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadınların ekonomik ve ticari girişimlerde bulunmalarını desteklemek amacıyla İŞ POZİTİF Projesi uygulanmaktadır.