İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, avro 35,0760 liradan güne başladı. Dolar ve eurodaki yükseliş devam ediyor.

13.03.2024 09:37
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, avro 35,0760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika

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