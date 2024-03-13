İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, avro 35,0760 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,0950 liradan satılıyor. 35,0740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte - Son Dakika
TÜBİTAK, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvuruların son tarihini 25 Mart'a kadar uzattı. Ayrıca, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanı alımı için de başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek.
Küresel piyasalarda, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçe ekonomisinin kalbinin attığı turistik çarşıları ziyaret etti. Esnaf, turistik çarşıları yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturduğu için Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Günel'e teşekkür etti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman zenginliğinin korunması amacıyla 'Vezirköprü Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi' düzenlendi. Eğitim kapsamında Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü personeline aralama, sıklık bakımı, gençlik bakımı, budama gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir’de iş dünyasından temsilciler ile düzenlenen toplantıda konuştu, “İzmir’in toplumsal yaşamına müdahale edilmemesi noktasında, kişisel hak ve özgürlükler noktasında, yaşam biçimine müdahale noktasında yaşayabilecekleri olumsuzlukların yaşanmayacağı süreç, bizim sandıktaki birlikteliğimizden geçiyor” dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde dondurulan yaklaşık 200 milyar avroluk Rus parasının faizinin, Kiev yönetimine aktarılacağı gündeme geldi. Konuya ilişkin konuşan bir AB yetkilisi, "Ukrayna'ya yardım etmek istiyoruz, ancak aynı zamanda finansal istikrarın ihlal edilmemesini de sağlamamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
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