İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükselişte

TÜBİTAK İş Başvuruları İçin Son Tarih Uzatıldı

TÜBİTAK, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvuruların son tarihini 25 Mart'a kadar uzattı. Ayrıca, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanı alımı için de başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek.