İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,2210 lira, satış fiyatı ise 32,2230 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 34,9940 lira, satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7860 lira idi.

09.04.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle semt pazarlarını duyurdu
    09:10 Merkezefendi Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle semt pazarlarını duyurdu

    Merkezefendi Belediyesi, Arefe günü kurulacak olan semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak.

  • DENİB Başkanı Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
    09:00 DENİB Başkanı Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

    Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında Ramazan ayının bereketini ve ihracatın artışını vurgulayarak, bayram sonrasında ihracat yolculuğunun devam edeceğini belirtti.

  • Afyonkarahisar'da Vişneli Ekmek Kadayıfı Yoğun İlgi Görüyor
    08:27 Afyonkarahisar'da Vişneli Ekmek Kadayıfı Yoğun İlgi Görüyor

    Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı, bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflar, vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade ediyor.

  • Çinli Otomobil Üreticileri Rus Pazarında Büyük Başarı Yakalıyor
    01:09 Çinli Otomobil Üreticileri Rus Pazarında Büyük Başarı Yakalıyor

    Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'da en çok satılan 10 otomobil markasından 9'u Çinli oldu. Çinli markaların başarısı gelecek için umut veriyor.


09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
22:16 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı Mersin'de 3 kişilik aileyi yakarak öldüren katil zanlısı cezaevinde canına kıydı
21:33 TFF, seçimlerin 18 Temmuz’da yapılacağını resmen açıkladı TFF, seçimlerin 18 Temmuz'da yapılacağını resmen açıkladı
19:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YSK’nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'nın Hatay kararına ilk açıklama: Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu
08:38 Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek Gülse Birsel’den yalanlama geldi Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
08:23 İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu
07:59 İzmir’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü
07:40 Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
23:47 Beylikdüzü’nde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
23:05 Güngören’de sürücülerin baltalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı Güngören'de sürücülerin baltalı kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
22:50 Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
21:23 CHP’den, ameliyat olan Genel Başkan Özel’in sağlık durumuna ilişkin açıklama CHP'den, ameliyat olan Genel Başkan Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
19:17 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’e yönelik tedbir kararları alındı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 09:17:10. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement