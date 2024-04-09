İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9960 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.
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Merkezefendi Belediyesi, Arefe günü kurulacak olan semt pazarlarının yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Memişoğlu, mesajında Ramazan ayının bereketini ve ihracatın artışını vurgulayarak, bayram sonrasında ihracat yolculuğunun devam edeceğini belirtti.
Afyonkarahisar'ın damak çatlatan lezzetlerinden kaymaklı ekmek kadayıfı, bayramda da yoğun ilgi görüyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin vişneli ekmek kadayıfına büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Kentte uzun yıllardır tatlı satışı yapan esnaflar, vişneli ekmek kadayıfının normal kadayıfa göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade ediyor.
Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'da en çok satılan 10 otomobil markasından 9'u Çinli oldu. Çinli markaların başarısı gelecek için umut veriyor.
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