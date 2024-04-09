İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9960 liradan güne başladı.

Çinli Otomobil Üreticileri Rus Pazarında Büyük Başarı Yakalıyor

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Çinli otomobil üreticileri, Rus pazarında da kendini göstermeye devam ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde Rusya'da en çok satılan 10 otomobil markasından 9'u Çinli oldu. Çinli markaların başarısı gelecek için umut veriyor.