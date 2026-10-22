İstanbul serbest piyasasında dolar 49,6230, avro 55,9350 liradan satılıyor

İstanbul serbest piyasasında dolar 49,6230, avro 55,9350 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 49,6210, avronun alış fiyatı 55,9330 lira oldu; dün doların satış fiyatı 49,6040, avronun satış fiyatı 55,7590 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,6230 liradan, avro 55,9350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,6210 liradan alınan dolar, 49,6230 liradan satılıyor. 55,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9350 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7590 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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