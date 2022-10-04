Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru sayısı 60 bini aştı - Son Dakika
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Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru sayısı 60 bini aştı

04.10.2022 15:42
Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru sayısı 60 bini aştı

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirterek, "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3...

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirterek, "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 60 bini aşkın başvuruya ulaştı." dedi.

Silivri'de çiftçilerle bir araya gelen Karaca, basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki değişikliklerin e-Devlet üzerinden sağlanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Karaca, çiftçinin ÇKS'de tüm arazilerde ne ekildiği ve ne yapıldığı ile ilgili başvurusunu yaptığını aktararak, "Bakanlığın desteklemeleri bu kayıtlar üzerinden gerçekleşiyor. Mazot desteği, gübre desteği, alan desteği, ürün desteği ve birçok ödemelerin tamamı ÇKS üzerinden temin ediliyor." diye konuştu.

Karaca, Çiftçi Kayıt Sisteminin 1 Ekim itibarıyla başladığını ve çiftçinin kendi tarlasında ne ürettiğini kaydettirdiği bir sistem olduğunu belirten Karaca, "Çiftçimizde gerçekten bu bürokrasiden uzaklaşmak istiyormuş ki sistem Türkiye genelinde 3 gün içerisinde 60 bini aşkın başvuruya ulaştı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aslında büyük bir devrim gerçekleştirdiğine işaret eden Karaca, "Çiftçimiz, e-Devlet üzerinden oturduğu yerde, tarlasında, traktöründe, evinde internet olan her yerde bu sistemi kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, "Bakanımızın birçok yerde ifade ettiği gibi üretim planlaması da bunun üzerinden olacak. Bir sonraki aşaması planlama. 31 Aralık'a kadar bu sistemi yapacağız. Çiftçimiz şubat ayında da yine ürün değişikliği yapmak isterse değiştiriyor. Sisteme girdikten sonra bilgilerini tekrar güncelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi Kayıt Sisteminin kendilerine de çok fayda sağladığına dikkati çeken Karaca, "Bizim ziraat mühendisi arkadaşlarımız sahaya inip, daha çok çiftçimizle bir arada olacaklar. Biz onlara daha çok gideceğiz. Onların bize gelmesinden ziyade zaten bizim amacımız bakanlık olarak sahada olmak, bizim onlara gitmemiz. Bu açıdan gerçekten son yıllardaki en güzel uygulama ve devrim gibi bir uygulama." şeklinde konuştu.

Ziraat mühendisi ve Çiftçi Eray Araç da Çiftçi Kayıt Sisteminin kendilerine sağladığı kolaylıklara değinerek, "Danışmanlık firmanın bize desteğiyle birlikte ektiğimiz alanları, işlediğimiz yerin ürünlerini belirterek bunların hepsini tek tek çıkartarak muhtara gidiyorduk, muhtar ve azanın imzasıyla birlikte aldığımız evrakları ziraat götürüyorduk, orada onaylandıktan sonra ilçe tarıma götürüyorduk, orada işleme alınıyordu.

Uzun bir süreç oluyordu. En azından bunun önüne geçilmiş oldu. Şimdi bunu herkes artık evinde, burada traktörün üstünde veya arabada bile yani normal internet olan herhangi bir yerde kendisi tek başına bilgilerini girebilecek." ifadelerini kullandı.

Çiftçi İbrahim Elmaslı ise "Çiftçi Kayıt Sistemi ile süreç çok güzel oldu. Daha önce bu uzun zaman alan prosedürü aşamıyorduk. Ne kadar hızlı yaparsanız yapın bir hafta sürüyordu. Şimdi, tarlada boş vaktinde dinlenmek için oturduğunda internetin varsa telefonla giriyorsun ve işlemi yapıyorsun. Prosedür ortadan kalkıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru sayısı 60 bini aştı - Son Dakika

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