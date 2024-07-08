İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: BYD'nin Türkiye'deki yatırımı 'win-win' bir ortaklık oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: BYD'nin Türkiye'deki yatırımı 'win-win' bir ortaklık oldu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: BYD\'nin Türkiye\'deki yatırımı \'win-win\' bir ortaklık oldu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ve mobilite Ar-Ge merkezinin, ek gümrük vergisi sürecinde iki taraf için 'win-win' bir ortaklık olduğunu belirtti. Avdagiç, BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırımının Türkiye'nin otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlediğini ve elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayiyi güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.

08.07.2024 17:31
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Çinli BYD'nin 'Made in Türkiye' yatırımı hayırlı olsun. BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ve mobilite Ar-Ge merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için 'win-win' bir ortaklık oldu" dedi.

Avdagiç, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, "Çinli BYD'nin 'Made in Türkiye' yatırımı hayırlı olsun. BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ve mobilite Ar-Ge merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için 'win-win' bir ortaklık oldu" dedi.

Avdagiç, 1 milyar dolarlık yatırımın Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye'nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlediğini kaydetti.

Şekib Avdagiç, mesajında şunları kaydetti: "BYD'nin bu doğrudan yatırımı diğer Çinli şirketler ile dünya markalarının Avrupa stratejilerini baştan aşağı gözden geçirmelerini sağlayacaktır. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini, fazlar halinde binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz. BYD'nin yatırımı, ileri global teknolojiler ve otomasyon süreçlerinin Türkiye'ye daha yoğun şekilde giriş yapmasını temin edecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: BYD'nin Türkiye'deki yatırımı 'win-win' bir ortaklık oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: BYD'nin Türkiye'deki yatırımı 'win-win' bir ortaklık oldu - Son Dakika
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