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İstanbul Ticaret Odası, toplu ulaşım yasasına destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Ticaret Odası, toplu ulaşım yasasına destek vereceğini açıkladı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak toplu ulaşım yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Avdagiç, İstanbul'un ulaşımın başkenti olması gerektiğini vurgulayarak, toplu ulaşım yasasının büyük bir ihtiyaç olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ayrıca Avdagiç, lojistik sektörüne ilişkin meslek yüksek okullarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ve AB Yeşil Mutabakatı paralelinde yenilenebilir enerji ile çalışan yatırımlar için teşvik sistemi oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

İstanbul Ticaret Odası, toplu ulaşım yasasına destek vereceğini açıkladı
12.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:17
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak toplu ulaşım yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bu yasanın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu İTO ocak ayı meclis toplantısında, İstanbul iş dünyasının ulaştırma ve altyapı konusunda talep ve beklentilerini dile getirdi.

İstanbul'un dinamik bir şehir olduğunu ve ihtiyaçlarının da her gün, tıpkı nüfusu gibi arttığını belirten Avdagiç, "O yüzden vurgulamak isterim ki İstanbul tarihin, turizmin, ticaretin, finansın, sporun, kültürün başkenti ve merkezi olacaksa, hepsinden önce ulaşımın başkenti olmak zorunda. Bütün bunların olması, İstanbul için 'sürdürülebilir ulaşım' politikası uygulanmasıyla mümkün." ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım yasasına yönelik hazırlığı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avdagiç, İstanbul'un kendi nüfusu kadar yabancı ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çekti.

Avdagiç, toplu taşıma imkanları ile bu alandaki sorunlar ve yolcu haklarının İstanbul'daki yaşam kalitesini birebir ilgilendirdiğini belirterek, "İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak toplu ulaşım yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bu yasanın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Lojistik sektörüne ilişkin meslek yüksek okulları hızla hayata geçirilmeli"

Şekib Avdagiç, özellikle Anadolu Yakası'nda Harem otogarının konumu ve fiziki imkanlarıyla sektör ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu belirterek, Harem otogarı yerine Anadolu Yakası'nda da modern, kullanışlı ve bütüncül bir anlayışla tüm firmaların ve yolcuların hizmet alabileceği bir otogar tesis edilebileceğini ifade etti. Avdagiç, Avrupa Yakası'nda da bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lojistik sektörüne ilişkin meslek yüksek okulu açılmasına yönelik girişimlere değinen Avdagiç, bu okulların hızla hayata geçmesinin hem gençlere yeni iş alanı sağlayacağına hem de sektörün ihtiyaç duyduğu istihdamı sunacağına işaret etti. Avdagiç, araç muayene istasyonlarının sayısının artırılması, yük taşıması yapan araçlara özel muayene istasyonlarının oluşturulması ve bu istasyonların pazar günleri de tam kapasite ile hizmet vermesi gerektiğini ifade etti.

Avdagiç, Türkiye'nin küresel boyutta bir lojistik merkezi olmasına katkı vermek üzere AB Yeşil Mutabakatı paralelinde yenilenebilir enerji ile çalışan çekici, gemi, tren, uçak gibi yatırımları yapacak firmalar için teşvik sistemi oluşturulmasının yararlı olacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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