 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Ticaret Odası, Toplu Ulaşım Yasası'na destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Ticaret Odası, Toplu Ulaşım Yasası'na destek vereceğini açıkladı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak Toplu Ulaşım Yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Avdagiç, İstanbul'un ulaşımın başkenti olması gerektiğini vurgulayarak, toplu taşımanın İstanbul'daki yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi. Ayrıca Avdagiç, Anadolu yakasında Harem otogarının yetersiz olduğunu ve modern bir otogarın inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası, Toplu Ulaşım Yasası\'na destek vereceğini açıkladı
12.01.2024 - 09:49,
Abone Ol

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak Toplu Ulaşım Yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bu yasanın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu İTO Ocak ayı Meclis toplantısında, İstanbul iş dünyasının ulaştırma ve altyapı konusunda talep ve beklentilerini dile getirdi.

Avdagiç, İstanbul'un dinamik bir şehir olduğunu ve ihtiyaçlarının da her gün, tıpkı nüfusu gibi arttığını söyledi. Avdagiç, "O yüzden vurgulamak isterim ki, İstanbul tarihin, turizmin, ticaretin, finansın, sporun, kültürün başkenti ve merkezi olacaksa, hepsinden önce ulaşımın başkenti olmak zorunda. Bütün bunların olması, İstanbul için 'sürdürülebilir ulaşım' politikası uygulanmasıyla mümkün" dedi.

"Toplu taşıma İstanbul'daki yaşam kalitesini birebir ilgilendiriyor"

Avdagiç, Toplu Ulaşım Yasa hazırlığını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Avdagiç, "Kendi nüfusu kadar yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bir şehirde yaşıyoruz. Toplu taşıma imkanları ile bu alandaki sorunlar ve yolcu hakları İstanbul'daki yaşam kalitesini birebir ilgilendiriyor. İstanbul'da toplu taşımaya ve yaşam kalitesine önemli katkı sunacak Toplu Ulaşım Yasası hazırlığına İTO olarak gereken desteği vermeye hazırız. Bu yasanın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, özellikle Anadolu yakasında Harem otogarının konumu ve fiziki imkanlarıyla sektör ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu belirterek, "Harem otogarı yerine Anadolu yakasında da modern, kullanışlı ve bütüncül bir anlayışla tüm firmalarımızın ve yolcularımızın hizmet alabileceği bir otogar tesis edilebilir. Avrupa yakasında da bir düzenleme ihtiyacı var." dedi.

Avdagiç, lojistik sektörüne ilişkin meslek yüksek okulu açılmasına yönelik girişimlerin halihazırda yapılmış durumda olduğunu, bu okulların hızla hayata geçmesinin hem gençlerimize yeni iş alanı sağlayacağını hem de sektörlerimize ihtiyaç duyduğu istihdamı sunacağını belirtti.

Şekib Avdagiç, araç muayene istasyonlarının sayısının artırılması, yük taşıması yapan araçlara özel muayene istasyonlarının oluşturulması ve bu istasyonların pazar günleri de tam kapasite ile hizmet vermesi gerektiği önerisini dile getirdi.

Avdagiç, Türkiye'nin küresel boyutta bir lojistik merkezi olmasına katkı vermek üzere AB Yeşil Mutabakatı paralelinde yenilenebilir enerji ile çalışan çekici, gemi, tren, uçak gibi yatırımları yapacak firmalarımız için teşvik sistemi oluşturulmasının yararlı olacağını da söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şekib Avdagiç, İstanbul, Türkiye, İto, Ulaşım, Çevre, Kültür, İstanbul, Enerji, Finans, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Odası, Toplu Ulaşım Yasası'na destek vereceğini açıkladı - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Ticaret Odası, Toplu Ulaşım Yasası'na destek vereceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement