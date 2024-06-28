İstanbul Ticaret Odası ve BTM, Girişimcilere Destek Vermeye Devam Ediyor

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'nin 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek olduğunu belirterek, "Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM'yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir." dedi.

İTO tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) bünyesinde "momentum" temasıyla düzenlenen Sahne XL etkinliğinin açışılışında konuşan Avdagiç, İstanbul'da bir girişim rüzgarı estirmek için büyük yatırım yaptıkları BTM'nin meyvelerini topladıklarını ifade etti.

Gelenekselleşen Sahne XL etkinliğinin girişimci dostları için heyecan verici olduğunu dile getiren Avdagiç, "Girişimci gençlerimizin ülkemizin ufkunu daha da genişleteceklerine dair ümidim gerçeğe dönüşüyor. O yüzden bu salonu dolduran girişimcilere ve sizlere diyorum ki: İyi ki varsınız. İyi ki bugün varlığınızla Sahne XL etkinliğimize güç veriyor, anlam katıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Sahne XL'nin yenilikçi ve teknolojik fikirlerin doğru stratejilerle birleştiğinde nasıl büyük bir ticari potansiyele dönüştüğünü gösteren bir platform olduğunu belirterek, Sahne XL'nin geleceğin iş dünyasını şekillendirecek vizyonerler, yenilikçiler ve liderler için de önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekti.

BTM'nin 7'nci yılını kutladıklarını, kendisinin de görevindeki 7'nci yılı olduğu dile getiren Avdagiç, şöyle konuştu:

"Bu 7 yıllık çabamız sonucunda BTM hayal edilemeyecek bir yere geldi. BTM, 7 yılda 9 binden fazla girişimciye ve 6 bine yakın girişime destek oldu. Bu, bir girişimcilik merkezi için rekor bir rakamdır. BTM'yi fiziksel ve içeriksel olarak büyütüp, Türk girişimciliğinin merkezi yaptığımızın göstergesidir. Bu arada, arkadaşlarım bana güzel bir haber verdi: BTM, Global Startup Ödülleri'nde 'En İyi Kuluçka Merkezi' kategorisinde finale kaldı. Ardından da şu an halk oylaması sürecinin başladığını ve 8 Temmuz'a kadar devam ettiğini belirttiler. İnanıyorum ki, BTM bu yarışmada da hak ettiği ödülü alacak. Sizlerin destek ve oylarınız da bu ödüle ayrı bir anlam katacak."

"Hedefimiz dünya birinciliği"

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçeğe dönüştürme arzusunun girişimcilerin ortak özelliği olduğunu belirterek, "İşte bugün bu cesur adımları atan ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çabalayan 18 girişimcimizi dinleyeceğiz. Şimdiden her birini yürekten kutluyorum." dedi.

Elbaşı, BTM olarak 7 yıldır yenilikçi fikirlerle geleceği şekillendirme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Bu süreçte birçok hayalimizi gerçekleştirdik ve çok güzel başarılar elde ettik. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl UBI Global tarafından 'Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri' seçildik. Bu sene de inşallah hedefimiz dünya birinciliği." diye konuştu.

BTM olarak Global Startup Awards isimli organizasyonda "En İyi Kuluçka Merkezi" kategorisinde finalist olduklarını da belirten Elbaşı, halk oylaması sürecinde herkesi BTM'ye oy vermeye davet etti.

18 girişimci "sahne" aldı

Toplumda fark yaratmak isteyen girişimcilerin ve startupların iş dünyasıyla bütünleşmesini sağlayan, yatırımcılara ise yenilikçi bir dünyanın kapısını aralayan Sahne XL, bu yıl 17. kez gerçekleştirildi.

Sahne XL etkinliğinde, "ön kuluçka" ve "kuluçka" programlarında 6 aylık süreci başarıyla tamamlayan 18 girişimci sunum yaptı. Girişimcilerin önemli bir bölümünün yapay zeka destekli projeler geliştirmesi dikkati çekti.

Ücretsiz olarak tüm girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğe ilgi duyan kişileri bir araya getiren etkinlikte iki ayrı söyleşi bölümü de yer aldı. Erken Aşama Girişimler İçin "DOs & DON'Ts" başlıklı ilk söyleşi bölümünde APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ile 212 Kurucu Ortağı Numan Numan konuşma yaparken, "AI – Ups & Downs" başlıklı ikinci söyleşiye ise Simya VC Kurucu Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, ENA Venture Capital Strateji Danışmanı Mehmet Üner ile LP Investor & Fundraiser'dan Melih Herman Simon katıldı.