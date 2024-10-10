İstanbul ve Dubai\'den İşbirliği Anlaşması

Ekonomi

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı.

Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi.

Toplantı kapsamında Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki ticaret odası arasındaki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Lutah, imza töreninde yaptığı konuşmada, İTO ile yaptıkları işbirliği anlaşmasının, İstanbul ve Dubai iş dünyasını daha fazla yakınlaştıracak önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Lutah, "Anlaşma kapsamında önümüzdeki süreçte birçok ortak projeyi ele alacağız. Anlaşmanın Dubai ve İstanbul arasındaki yatırımları artıracağına inanıyoruz." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de imzalanan anlaşmayla İstanbul ve Dubai merkezli şirketler arasında daha geniş çaplı ticaret ve ekonomik ilişkiler kurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Avdagiç, "İstanbul ve Dubai; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada iş dünyasına yön veren iki parlak yıldız. Bu mutabakat zaptıyla Dubaili ve İstanbullu iş adamları tam bir işbirliği için hem coğrafyamız hem de tüm dünya ekonomisi için yeni katma değerler üretecekler." diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, imzalanan anlaşma kapsamında, işbirliği yapılacak alanlar arasında ekonomik ve endüstriyel alanların yanı sıra dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri de bulunuyor.

Bu çerçevede yarın İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda iki ülke iş dünyasının katılacağı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeler (B2B) etkinliği düzenlenecek.