İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo - Son Dakika
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Ekonomi

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
28.05.2025 09:45
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Memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranları hakkında çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bu senenin ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 13,36; memur ve memur emeklilerin ise yüzde 6,95'lik maaş zammı kesinleşti. İşte beklenen enflasyon oranlarıyla en güçlü senaryo...

Milyonlarca memur ve emekli yılın ikinci yarısında alacakları maaş için temmuz ayına odaklandı. İlk zamlı maaşın alınacağı temmuz ayı için zam oranla yılın 6 aylık verisine bakılıyor. TÜİK'in şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor.

OCAK, ŞUBAT, MART VE NİSAN ENFLASYONU YÜZDE 13,36 OLDU

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

ZAM İÇİN MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİ BEKLENİYOR

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.

İŞTE MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI İÇİN EN NET TABLO

Eğer tahminler gerçekleşirse:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 18,09 oranında maaş zammı alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere yüzde 16,98 zamla maaşlarını artıracak.

Bu oranlar, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.

DİĞER ÖDEMELERDE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Temmuz zammı yalnızca enflasyon oranına göre şekillenecek. Ancak uzmanlar, yaşlılık aylığı ve en düşük emekli maaşı gibi kalemlerde ek iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal destek paketi kapsamında, ek ödemeler ya da taban maaş artışları gibi adımlar da gündeme gelebilir.

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Son Dakika Ekonomi İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Her zaman ki gibi kendileri çuvalla götürüp bize sadaka verirler... AkP gitmeden millete gün yüzü yok. 7 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    22 Yıldır Hep Aynı Senaryo 6 1 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Zam mı?? Sen önce 1 sene önce memura verdigin seyyanen zammı yapmayıp memur emeklisinden çaldigin parayi verde zammı sonra kinuşalim..Hırsız 0 0 Yanıtla
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