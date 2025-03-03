İşte Türkiye'de son bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Türkiye'de son bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de son bir aylık dönemde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belirlenmiş oldu. Şubatta zam şampiyonu dondurma olurken, fiyatı en çok düşen ise ayakta tedavi hizmeti oldu.

03.03.2025 11:11
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı enflasyon oranlarına göre TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları genel fiyat değişimlerini verirken bu değişimler ürün ve hizmet gurupların farklı farklı gerçekleşti. Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu.

DONDURMA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Son verilere göre; 2025 Şubat'ta fiyatı en çok artan ürün dondurma oldu. Onu sırasıyla okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 16,79, orta öğretim yüzde 15,76, tereyağı yüzde 13,72, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 11,44, elektrik yüzde 10,70, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 10,49 oranıyla takip etti.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN AYAKTA SAĞLIK HİZMETİ

TÜİK'in verilerine göre; Şubat ayında bazı ürünlerin fiyatı azaldı. Fiyatı azalan ürünler arasında ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) yüzde 23,29 ile ilk sırada yer aldı. Onu evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 18,35, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 9,49, çocuk giyim yüzde 8,82, kadın giyim yüzde 7,84, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 7,69, sağlık sigortası yüzde 7,66 takip etti.

İşte Türkiye\'de son bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
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Son Dakika Ekonomi İşte Türkiye'de son bir ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 81855655As:
    kışın insanlar hiç durmadan dondurma tüketiyor.onun için zam gelmiştir. 10 0 Yanıtla
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