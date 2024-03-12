Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesinin ardından 16 milyona yakın emekliye yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalara başladı.
Yerel seçimler sonrasında Meclis gündemine gelmesi beklenen yasa teklifiyle, 7 alanda yeni destekler planlanıyor. Düzenlemeler, emeklilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı ve gelirlerini arttırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, bazı alanlarda ücretsiz hizmet ve maaş artışı sağlayacak adımlar üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgilere göre; emekliler için yerel yönetimlerle protokoller yapılacak. Su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok düzenleme için görüşmeler yürütülüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile protokol imzalanarak, başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması da sağlanacak.
Uçak ve tren biletlerinde emeklilere indirim yapılması için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile hazırlıklar yürütülüyor. Sosyal aktiveteler kapsamında da müze ve ören yerlerine girişte ayrıcalık sağlanması için planlama yapılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek - Son Dakika
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Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0450 seviyesinden işlem görüyor.
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