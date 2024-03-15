İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Gıda ihracatı sürekli artıyor

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti.
Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın enerji, silah ve gıdayı stokladığına işaret ederek, "Bu, zorlu bir dönemin arifesinde olduğumuzun göstergesi. Türkiye olarak hazırlıklı olmalı, özellikle tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların görülmemiş düzeyde arttığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada enerji, silah ve gıdanın stoklanıyor olması, ihtiyatlı olunması gereken bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşı, diğer bölgesel çatışmalar ve iklim sınamaları gibi, küresel çapta gıda arz güvenliğini tehdit eden birçok sorun yaşanıyor. Bakınız, Karadeniz tahıl koridoru işlevini yerine getiremiyor. İklim sorununa bakacak olursak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor."
Kopuz, son yılların en kurak kışının yaşandığını belirterek, bu nedenle tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Ali Kopuz, "Diğer taraftan, küresel ticarette rekabet kızışıyor. Yüksek faiz ortamında, ABD, Avrupa ve Çin'in ekonomik performansı zayıf seyrediyor. Buna mukabil Hindistan, hem nüfus avantajını, hem de yeni ticaret yollarını kullanarak, küresel ekonomideki payını artırmaya devam ederken, Çin'e alternatif bir üretim üssü olma yolunda ilerliyor." açıklamasını yaptı.
"Tarımsal yatırım ortamını iyileştirecek çözümleri de üretmeliyiz"
Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını kaydederek, "Tarım, yurtiçinde gıda, yurtdışında ise döviz demektir. Gıda ihracatımız sürekli artıyor ancak potansiyelimizin halen çok altındayız. Daha fazla ihracat için üretim ve kalite artışını sağlarken fiyat ve rekabet avantajımızı da kaybetmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen ay Dubai'de gerçekleşen Gulfood Fuarına katılan üyelerin özellikle süt ürünlerinde fiyat avantajı noktasında sıkıntılar yaşadıklarını ifade ettiklerini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:
"Yaşadığımız enflasyon ortamı, bir taraftan toplum refahını ve vatandaşları etkilerken, diğer taraftan üretici maliyetlerindeki artış dolayısıyla uluslararası ticaretteki rekabet gücümüze zarar veriyor. Bu sorundan kurtulmak için enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, tarımsal yatırım ortamını iyileştirecek ve büyük yatırımlar yapılmasını sağlayacak tedbir, destek ve finansman çözümleri de üretmeliyiz."
Kopuz, tarımın sabit sermaye yatırımlarından aldığı payın çok düşük olduğunu belirterek, aile çiftçiliğini desteklerken büyük yatırımlara da önem vermeleri gerektiğini vurguladı.
İleri teknoloji kullanımı ve verimlilik artışının büyük yatırımlarla daha kolay gerçekleşeceğini anlatan Kopuz, "Yüksek verimli ve düşük maliyetli üretim ise günümüzde en büyük sorunlarımızdan biri olan gıda enflasyonunun çözümü için en doğru yoldur. Aynı zamanda küresel rekabette bir adım önde olmamızı sağlar." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Gıda ihracatı sürekli artıyor - Son Dakika
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