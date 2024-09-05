İSTİB Başkanı Kopuz'dan OVP’ye Destek ve Tarımda Planlı Üretim Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

İSTİB Başkanı Kopuz'dan OVP’ye Destek ve Tarımda Planlı Üretim Vurgusu

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan planlı üretim, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime yönlendirilmesiyle tarım ve sanayi sektörlerine yönelik teşvikler ekseninde atılacak adımları desteklediklerini bildirdi.

05.09.2024 14:49
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan planlı üretim, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime yönlendirilmesiyle tarım ve sanayi sektörlerine yönelik teşvikler ekseninde atılacak adımları desteklediklerini bildirdi.

Kopuz, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

Enflasyonla mücadele kararlılıkla devam ederken, sosyal refah ve istihdamın korunması amacıyla bir yol haritası hazırlanmasının önemini vurgulayan Kopuz, OVP'deki temel politikaların, öncelikli kısa vadeli hedef olan fiyat istikrarının tesisindeki kararlılığı ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Kopuz, büyümeden vazgeçilmeden enflasyonla mücadelenin sürdürülmesinin, küresel ve bölgesel jeopolitik gerginlik ve belirsizlikler derinleşirken, Türkiye'nin yatırım ve ihracat odaklı büyümeye, mali disipline ve sürdürülebilir istihdama öncelik vermesinin önem arz ettiğini ifade etti.

Gıdanın temeli olan tarımsal üretime katkı yapacak hedeflerin etkili bir biçimde hayata geçirilmesinin öncelikli beklentilerden biri olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ortaya koyulan tarımın sürdürülebilirliği ve dolayısıyla gıdada fiyat istikrarı için hayati önemde gördüğümüz planlı üretim, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime yönlendirilmesi ile tarım ve sanayi sektörlerine yönelik teşvikler ekseninde atılacak adımları destekliyoruz. Türk özel sektörü olarak yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ekseninde ekonomimize katkı vermeye devam edeceğiz."

"OVP, kendi içinde tutarlı bir görüntü veriyor"

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç de OVP'nin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık hedefleri açısından kendi içinde tutarlı bir görüntü verdiğini belirtti.

OVP'deki hedeflerin ve öngörülerin iyiye işaret ettiğini ifade eden Özgenç, esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin yaşamlarını idame edebilmeleri için iç piyasanın hareketli olması ve KOBİ'lerin ortaklık kültürünün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Özgenç, iş dünyasının öncelikli beklentisinin öngörülebilirlik olduğunu belirterek, gelecek 3 yılı kapsayan yeni OVP'nin öngörülebilirliği sağlaması dolayısıyla memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz'dan OVP’ye Destek ve Tarımda Planlı Üretim Vurgusu - Son Dakika

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