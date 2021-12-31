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İSTİB Başkanı Kopuz: "2022 yılında tarımsal hasılamızı artırmalıyız" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "2022 yılında tarımsal hasılamızı artırmalıyız"

31.12.2021 16:10
İSTİB Başkanı Kopuz: "2022 yılında tarımsal hasılamızı artırmalıyız"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış dolayısıyla 2022 hasılamız olumsuz etkilenebilir.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış dolayısıyla 2022 hasılamız olumsuz etkilenebilir. Bu konuda ek tedbirler alarak 2022 yılı tarımsal hasılamızın artırılması hayati önemdedir." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kopuz, gıda ve tarımın öneminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "İklim değişikliği, toprak kalitesinin ve tarımsal arazi varlığının sürekli azalması, kuraklık, nüfus ve gıda talebi artışı gibi küresel sorunlar, gıdayı ve tarımı tarihte olmadığı kadar önemli bir hale getirdi. Özellikle son iki yılda pandeminin de etkisiyle bu önem daha net anlaşıldı" dedi.

Kopuz, yıllardır sürdürülen doğru teşvik politikalarıyla Türkiye tarımının güçlendiğini vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu politikalar sayesinde tarımsal hasılamız sürekli arttı. 2021 yılında ise tarımsal üretimde, kuraklığın da etkisiyle zor bir yıl geçirdik. Dün TÜİK tarafından açıklanan 2021 Yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri gösterdi ki üretimimizde bir azalma var. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin hasılası 2020 yılında 71,3 milyon ton iken 2021'de yüzde 13,4 düşüşle 61,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Bu yıllardır yaşanan ilk hasıla düşüşü. Sebze, meyve ve baharatlarda az da olsa bir artış söz konusu ama diğer tarımsal ürünlerdeki azalış dikkat çekici.

Örneğin, tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşmiş. 2020'ye oranla buğday üretimi yüzde 13,9, arpa üretimi yüzde 30,7, çavdar üretimi yüzde 32,4 oranında düşmüş. Bunlar en çok düşüş gösteren önemli ürünler. Baklagillerde de benzer bir durum söz konusu.Bu arada hasılası artan ürünler de var. Sebze ve meyve dışında yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,2, ayçiçeği üretimi ise yüzde 16,8 oranında artmış."

2021 yılında tarımsal girdi fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Kopuz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2021'de gübreden tarım ilacına her tarımsal girdide büyük fiyat artışları gördük. Kurdaki istikrarsızlığı bahane ederek satışların durduğu zamanlar bile oldu. Tarımsal hasılamızı olumsuz etkileyecek böylesi durumlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 günü açıkladığı Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı devreye girdiğinde kurlar belirli bir seviyeye geriledi ama fiyatların düşmesi o kadar hızlı olmuyor. Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış dolayısıyla 2022 hasılamız olumsuz etkilenebilir. Bu konuda ek tedbirler alarak 2022 yılı tarımsal hasılamızın artırılması hayati önemdedir. Bu vesileyle milletimiz ve tüm dünyaya bolluk ve bereket dolu mutlu bir yıl diliyorum."

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İstanbul, Türkiye, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: '2022 yılında tarımsal hasılamızı artırmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İSTİB Başkanı Kopuz: "2022 yılında tarımsal hasılamızı artırmalıyız" - Son Dakika
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