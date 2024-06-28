İSTİB Başkanı: Tarımsal destekler pestisit testini geçen ürünlere verilmeli

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarımsal desteklerin pestisit testini geçen ürünlere verilmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca ihraç edilen tarımsal ürünlerimizin pestisit testinin, alıcı ülke standartlarında ve gönderilmeden önce yapılması da sorunu doğmadan engelleyecek bir yöntemdir." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kopuz, toplantıda, pestisit sorununun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, pestisitin hem toplum sağlığını hem de tarım ihracatını tehdit ettiğini bildirdi.

Tarımsal ihracatın artmaya devam etmesi için bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sürekli ihracat rekorları kırıyoruz. Ayrıca tarımsal üretimimiz de ihracatımız da artıyor. Ancak ne yazık ki gıda ihracatındaki en büyük pazarımız olan AB ülkelerinde yaşadığımız bir sorunu yıllardır çözemiyoruz. Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Güvenlik Sistemi verilerine göre, 2024 yılının ilk 5 ayında tüm dünyadan AB ülkelerine satılan tarım ürünleri içinde, toplam 2035 parti üründe 'yasaklı madde veya yüksek doz tarım kimyasalı' tespit edildi."

Kopuz, söz konusu ürünlerin 205'inin Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri olduğunu ifade ederek, "Bu 205 ürünün 132'si sınırda reddedildi ve Türkiye'ye geri gönderildi. Bunların arasında kuruyemiş, limon, kuru incir, kekik, kimyon, kayısı gibi, üretiminde dünya birincisi ya da üst sıralarda olduğumuz ürünler de var." ifadelerini kullandı.

"Pestisit Türkiye için ciddi bir sorun haline gelmiştir"

Ali Kopuz, 2024'ün ilk beş ayında, Türkiye'den sonra en çok uyarı alan ülkelerin 167 bildirimle Çin ve 152 bildirimle Hindistan olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz Borsa olarak toplum sağlığının ve ihracatımızın zarar görmemesi için bu konuyu sık sık gündeme getiriyoruz. Konuyla ilgili yaptığımız son açıklamada, tarımsal desteklerin pestisit testini geçen ürünlere verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bu çağrımızı yineliyoruz. Ayrıca ihraç edilen tarımsal ürünlerimizin pestisit testinin, alıcı ülke standartlarında ve gönderilmeden önce yapılması da sorunu doğmadan engelleyecek bir yöntemdir. Öte yandan, pestisit kalıntıları nedeniyle iade edilen ürünlerin, iç piyasada tüketilmemesi için de önlemler alınmalı."

Üretilen gıdanın üçte birinin kayıp ve israfla kaybedildiğini de belirten Kopuz, "Gıda ihracatımızı baltalayan pestisit ise bir taraftan milli servetimize mal olurken, diğer taraftan Türkiye'nin marka değerini baltalıyor. Pestisit Türkiye için ciddi bir sorun haline gelmiştir ve acilen çözülmelidir." değerlendirmesini yaptı.

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