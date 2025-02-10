İstihdamda Düşüş: 54 Bin Kişi Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstihdamda Düşüş: 54 Bin Kişi Azaldı

Aralık 2024'te Türkiye'de istihdam 54 bin kişi azalarak 32.718 milyon oldu.

10.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2024'te aylık bazda 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin, 2024'ün aralık ayında değişmeyerek 42,9 olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aralıkta aylık bazda değişmeyerek yüzde 28,2 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.12432.71733.407
İş gücü (bin kişi)35.74323.51612.228
İstihdam (bin kişi)32.71821.88910.829
İşsiz (bin kişi)3.0261.6271.399
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.3819.20221.179
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,171,936,6
İstihdam oranı (yüzde)49,566,932,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,56,911,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,313,122,1
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdamda Düşüş: 54 Bin Kişi Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:03:05. #1.11#
SON DAKİKA: İstihdamda Düşüş: 54 Bin Kişi Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.