İstihdamı Koruma Destek Programı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstihdamı Koruma Destek Programı Açıklandı

03.03.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de imalat sanayisine yönelik istihdam destek programının usul ve esasları belirlendi.

Türkiye'de imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik çalışan sigortalılar için sağlanacak destek programına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB) tarafından hazırlanan "İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, imalat sanayisinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik sigortalılar için uygulanacak destek programına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre destek programı, 31 Aralık'a kadar korunan istihdama yönelik yürütülecek. Başvuruların alınması ve desteklerin ödenmesine ilişkin uygulama takvimi ya da esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ilan edilecek.

Destekler, Kasım-Aralık 2025 dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılında aylık bazda koruyan işletmelere sağlanacak.

Ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısı, geçen yılın kasım-aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerindeyse ilgili ayda istihdam korunmuş sayılacak.

Tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler, mobilya, kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar ve benzeri eşyaların imalatında faaliyet gösteren işletmelerden istihdamını koruyanlara, korudukları döneme karşılık aylık 30 prim gün için 3 bin 500 lira destek sağlanacak.

Bu faaliyet alanlarında yer almayan imalat sanayisi işletmelerinden KOBİ statüsünde olanlara sağlanabilecek destek tutarı, belirlenen şartlara uygun işletmenin kullandığı krediye göre hesaplanacak. Kredi tutarı, işletmenin geçen yılın kasım ve aralık aylarındaki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen iş yeri bazında prime esas kazanç toplam tutarının aylık ortalamasını geçemeyecek.

İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir kredi için 10 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Destek ödemeleri, istihdam koruma kriterinin sağlandığı ay sayısının 12'ye oranı nispetinde yapılacak.

İşletmeler aynı katkı için iki kurumun desteklerinden yararlanamayacak

Destek programına başvurular, uygulama takvimi kapsamında destek programı için oluşturulacak çevrim içi başvuru portalından alınacak. Destek başvurusunda bulunan işletmelerin ilgili ay istihdam verisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarından tespit edilecek.

Destek programının uygulanmasında toplam kaynak kullanımına ilişkin limitler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek. Limitlere ulaşıldığında yeni başvuru alınmayacak.

KOSGEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ödeme yapılan işletmeler, Bakanlık tarafından yönetmelik kapsamında sağlanan desteklerden ayrıca yararlandırılmayacak. İşletmeler aynı destek unsuru için her iki kurumdan birlikte destek alamayacak.

Gerçeğe aykırı beyan durumunda destekler geri alınacak

Destek ödemeleri, ödeme talebini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecek. Zorunlu hallerde ödeme tarihlerinde Bakanlıkça değişiklik gerçekleştirilebilecek.

Program kapsamında işletmeler en geç 31 Mart 2027'ye kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Bu tarihten sonra ödeme talep edilemeyecek.

İşletmenin gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belirlenen diğer sebeplerle desteğin sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda, henüz ödenmeyen destekler durdurulacak. İşletmeye ödenen destek tutarları, genel hükümlere göre ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle işletmeden geri tahsil edilecek.

İşletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması, devri, bölünmesi veya başka bir işletme ile birleşmesi gibi sebeplerle desteğin sonlandırılması halinde ise bekleyen ödeme talepleri işleme alınmayacak ve işletmelere yapılan destek ödemelerinin iadesi istenmeyecek.

Yönetmelik, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstihdamı Koruma Destek Programı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:50
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
08:21
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 09:42:31. #7.13#
SON DAKİKA: İstihdamı Koruma Destek Programı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.