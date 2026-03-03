İstihdamı Koruma Destek Programı Açıklandı

Türkiye'de imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik çalışan sigortalılar için sağlanacak destek programına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB) tarafından hazırlanan "İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, imalat sanayisinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik sigortalılar için uygulanacak destek programına ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre destek programı, 31 Aralık'a kadar korunan istihdama yönelik yürütülecek. Başvuruların alınması ve desteklerin ödenmesine ilişkin uygulama takvimi ya da esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ilan edilecek.

Destekler, Kasım-Aralık 2025 dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılında aylık bazda koruyan işletmelere sağlanacak.

Ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısı, geçen yılın kasım-aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerindeyse ilgili ayda istihdam korunmuş sayılacak.

Tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler, mobilya, kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar ve benzeri eşyaların imalatında faaliyet gösteren işletmelerden istihdamını koruyanlara, korudukları döneme karşılık aylık 30 prim gün için 3 bin 500 lira destek sağlanacak.

Bu faaliyet alanlarında yer almayan imalat sanayisi işletmelerinden KOBİ statüsünde olanlara sağlanabilecek destek tutarı, belirlenen şartlara uygun işletmenin kullandığı krediye göre hesaplanacak. Kredi tutarı, işletmenin geçen yılın kasım ve aralık aylarındaki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde beyan edilen iş yeri bazında prime esas kazanç toplam tutarının aylık ortalamasını geçemeyecek.

İşletme başına sağlanabilecek destek tutarı, azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir kredi için 10 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Destek ödemeleri, istihdam koruma kriterinin sağlandığı ay sayısının 12'ye oranı nispetinde yapılacak.

İşletmeler aynı katkı için iki kurumun desteklerinden yararlanamayacak

Destek programına başvurular, uygulama takvimi kapsamında destek programı için oluşturulacak çevrim içi başvuru portalından alınacak. Destek başvurusunda bulunan işletmelerin ilgili ay istihdam verisi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarından tespit edilecek.

Destek programının uygulanmasında toplam kaynak kullanımına ilişkin limitler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek. Limitlere ulaşıldığında yeni başvuru alınmayacak.

KOSGEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ödeme yapılan işletmeler, Bakanlık tarafından yönetmelik kapsamında sağlanan desteklerden ayrıca yararlandırılmayacak. İşletmeler aynı destek unsuru için her iki kurumdan birlikte destek alamayacak.

Gerçeğe aykırı beyan durumunda destekler geri alınacak

Destek ödemeleri, ödeme talebini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecek. Zorunlu hallerde ödeme tarihlerinde Bakanlıkça değişiklik gerçekleştirilebilecek.

Program kapsamında işletmeler en geç 31 Mart 2027'ye kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Bu tarihten sonra ödeme talep edilemeyecek.

İşletmenin gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belirlenen diğer sebeplerle desteğin sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda, henüz ödenmeyen destekler durdurulacak. İşletmeye ödenen destek tutarları, genel hükümlere göre ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle işletmeden geri tahsil edilecek.

İşletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması, devri, bölünmesi veya başka bir işletme ile birleşmesi gibi sebeplerle desteğin sonlandırılması halinde ise bekleyen ödeme talepleri işleme alınmayacak ve işletmelere yapılan destek ödemelerinin iadesi istenmeyecek.

Yönetmelik, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.