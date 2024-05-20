İstikbal, Romanya'da yeni mağaza açtı - Son Dakika
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Ekonomi

İstikbal, Romanya'da yeni mağaza açtı

İstikbal, Romanya\'da yeni mağaza açtı

İstikbal, Romanya'da 800 metrekare büyüklüğe sahip yeni bir mağaza açtı. İhracat müdürü Hülya Bal, açılışta yaptığı konuşmada markanın Romanya'ya kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu belirtti.

20.05.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Mobilya sektörünün dev kuruluşu İstikbal, yurtdışı pazarlarda büyümeye devam ediyor.

16 Mayıs'ta Neamt'ta gerçekleşen açılışa İstikbal Yöneticilerinin yanı sıra Romanya Milletvekili Dan Laurentiu Leoreanu, Belediye Başkanı Leonard Achiriloaiei, iş insanları, mimar ve tasarımcılar katıldı. 800 metrekare büyüklüğe sahip mağazanın açılışında konuşma yapan İhracat müdürü Hülya Bal, 67 yıllık köklü geçmişi olan İstikbal'i Romanya'ya kazandırmış olmaktan dolayı mutluluklarını ifade ederken, açılışın markaya ve bölge halkına hayırlı olmasını ifade etti.

50 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla konforlu ve kaliteli mobilyayı tüm dünyaya sunma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren İstikbal, 2024'te yurt dışı mağaza sayısını 200'e yükseltmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstikbal, Romanya'da yeni mağaza açtı - Son Dakika

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