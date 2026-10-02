İSTKA, 300 milyon TL bütçeli inovasyon programında başvuruları almaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İSTKA, 300 milyon TL bütçeli inovasyon programında başvuruları almaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İSTKA, 300 milyon TL bütçeli inovasyon programında başvuruları almaya başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTKA'nın 2026 İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başvurular başladı. Toplam 300 milyon TL kaynak için kabul edilen projelere 5-20 milyon TL bütçe verilecek, son başvuru tarihi 4 Aralık 2026.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hazırlanan 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje başvuruları başladı. Program çerçevesinde İstanbul'un yenilikçi ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon TL kaynak tahsis edilirken, destek almaya hak kazanan projelere 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında bütçe sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen programla, İstanbul'un yenilikçi endüstriler alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekosistemdeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması ve kentin uluslararası ölçekte yenilikçi şehir kimliğinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında iki öncelikli alanda projelere destek verilecek. İlk öncelik, yenilikçi endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerden oluşuyor. Bu kapsamda yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapıların, platformların ve iş modellerinin geliştirilmesi desteklenecek. Üretim imkanlarının geliştirilmesi, farklı sektör ve disiplinlerden paydaşların ortak çalışmalar yürütmesi, kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulmasına yönelik projeler de program kapsamında değerlendirilecek. İkinci öncelik ise İstanbul'un yenilikçi şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Bu kapsamda kamusal alanların yenilikçi tasarım uygulamalarıyla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamalarının hayata geçirilmesi ve atıl yapıların yenilikçi üretim ve çalışma mekanlarına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar desteklenebilecek.

"Amacımız; İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması"

Mali destek programının kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak toplam bütçesi 300 milyon lira olan bir Mali Destek Programı ilanına çıktık. Bu program ile amacımız; İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması. Bu kapasiteyi; beşeri kapasite, kurumsal kapasite, üretim kapasitesi olarak düşünebiliriz.

Öte yandan, kaynak paylaşımının yapılacağı ortak altyapı kurumlarının, platformlarının ortaya çıkmasını ve bunların geliştirilmesini arzu ediyoruz. Keza İstanbul'da sağlanan yenilikçi endüstriler alanındaki üretimlerin daha görünür olması hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"Doğru iş planıyla ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanan başvuruların İstanbul'a değer katacağına inanıyoruz"

Doğru iş planıyla ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanan başvuruların İstanbul'a değer katacağına inandıklarını belirten Taşkent, "Öte yandan İstanbul'un kendisi de pek çok zenginliği barındırıyor. İstanbul'un sahip olduğu kültürel miras envanteri, bu zengin miras ile yine İstanbul'da yerleşik teknoloji sağlayıcıları, teknoloji geliştiricileri buluşturan; örneğin bir İstanbul kültürel miras değerini dijital teknolojilerle yeniden yorumlayan tarzda projeler bu programın kapsamına uygun olacaktır. Yine program çerçevesinde belli fiziksel mekanların, belli alanların tasarım bakış açısıyla yeniden işlevlendirilerek İstanbullunun kullanımına, hizmetine sunulması bizi mutlu edecek başvurulardan biri olur" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 4 Aralık

Mali destek programına başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvurular, program rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek. Programa son başvuru tarihi ise 4 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Kaynak: İHA
TeknolojiİstanbulEkonomiAralıkKültürSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:49
Ferhat Gündoğdu’nun koltuğu Bünyamin Gezer’e teklif edildi, anında reddetti
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:55:25. #7.13#
SON DAKİKA: İSTKA, 300 milyon TL bütçeli inovasyon programında başvuruları almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei