İSTKA, 300 milyon TL bütçeli inovasyon programında başvuruları almaya başladı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hazırlanan 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında proje başvuruları başladı. Program çerçevesinde İstanbul'un yenilikçi ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon TL kaynak tahsis edilirken, destek almaya hak kazanan projelere 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında bütçe sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından yürütülen programla, İstanbul'un yenilikçi endüstriler alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekosistemdeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin artırılması ve kentin uluslararası ölçekte yenilikçi şehir kimliğinin daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında iki öncelikli alanda projelere destek verilecek. İlk öncelik, yenilikçi endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerden oluşuyor. Bu kapsamda yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapıların, platformların ve iş modellerinin geliştirilmesi desteklenecek. Üretim imkanlarının geliştirilmesi, farklı sektör ve disiplinlerden paydaşların ortak çalışmalar yürütmesi, kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulmasına yönelik projeler de program kapsamında değerlendirilecek. İkinci öncelik ise İstanbul'un yenilikçi şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Bu kapsamda kamusal alanların yenilikçi tasarım uygulamalarıyla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamalarının hayata geçirilmesi ve atıl yapıların yenilikçi üretim ve çalışma mekanlarına dönüştürülmesine yönelik çalışmalar desteklenebilecek.

"Amacımız; İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması"

Mali destek programının kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak toplam bütçesi 300 milyon lira olan bir Mali Destek Programı ilanına çıktık. Bu program ile amacımız; İstanbul'da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması. Bu kapasiteyi; beşeri kapasite, kurumsal kapasite, üretim kapasitesi olarak düşünebiliriz.

Öte yandan, kaynak paylaşımının yapılacağı ortak altyapı kurumlarının, platformlarının ortaya çıkmasını ve bunların geliştirilmesini arzu ediyoruz. Keza İstanbul'da sağlanan yenilikçi endüstriler alanındaki üretimlerin daha görünür olması hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

"Doğru iş planıyla ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanan başvuruların İstanbul'a değer katacağına inanıyoruz"

Doğru iş planıyla ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanan başvuruların İstanbul'a değer katacağına inandıklarını belirten Taşkent, "Öte yandan İstanbul'un kendisi de pek çok zenginliği barındırıyor. İstanbul'un sahip olduğu kültürel miras envanteri, bu zengin miras ile yine İstanbul'da yerleşik teknoloji sağlayıcıları, teknoloji geliştiricileri buluşturan; örneğin bir İstanbul kültürel miras değerini dijital teknolojilerle yeniden yorumlayan tarzda projeler bu programın kapsamına uygun olacaktır. Yine program çerçevesinde belli fiziksel mekanların, belli alanların tasarım bakış açısıyla yeniden işlevlendirilerek İstanbullunun kullanımına, hizmetine sunulması bizi mutlu edecek başvurulardan biri olur" ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 4 Aralık

Mali destek programına başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvurular, program rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek. Programa son başvuru tarihi ise 4 Aralık 2026 olarak belirlendi.