Çoğu Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekizli yolcular işlemlerin ardından gemiden ayrılarak Kumbahçe, Paşatarlası ve Cumhuriyet Caddesi 'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

İtalya, Bodrum, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia Bodrum'da - Son Dakika

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