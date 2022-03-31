İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

31.03.2022 14:31
İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya'da yıllık enflasyon, artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 7'ye yükselerek, 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü, ülkenin mart ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İtalya'da yıllık bazda şubat ayında yüzde 6,2 olan AB uyumlu TÜFE, martta yüzde 7'ye yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Ülkede enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 2,6'ya yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.

İtalya'da enflasyon oranının Almanya ve İspanya ile karşılaştığında düşük olması dikkati çekti. Almanya'da AB uyumlu TÜFE, martta yıllık bazda yüzde 7,6'ya yükselirken, İspanya'da yüzde 10'a yaklaştı.

İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar avrodan fazla harcadı.

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Enflasyon, İtalya, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
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