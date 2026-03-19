İtalya Hükümeti Akaryakıt Vergilerini İndirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meloni liderliğindeki hükümet, Orta Doğu krizi nedeniyle akaryakıt vergilerinde indirim yaptı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için geçici tedbir alarak yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitti.

Meloni başkanlığında dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin etkileriyle mücadele için ülkede bir süredir tartışma konusu olan artan akaryakıt fiyatlarına müdahale etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 20 gün süreyle dizel, benzin ve LPG üzerindeki vergilerde indirim uygulanacağı belirtilerek dizel ve benzin için litre başına 25 sent, LPG için ise kilogram başına 12 sent fiyat indirimi uygulanacağı bildirildi.

Hükümetin, spekülasyonu önlemeye ve mücadele etmeye yönelik önlemler de öngördüğü kaydedildi.

Yakıt vergilerindeki indirim bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Meloni, sosyal medya mecralarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, "Bu açık ve acil bir amacı olan bir önlem paketidir. Hepimizin mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalıştığı bir kriz bu. Vatandaşlara göndermek istediğimiz mesaj ise basit. Olanlar hakkında spekülasyonu önlemek ve krizin sonuçlarının bu ülkenin ailelerini ve işletmelerini etkilemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, bu adımı atmakta geç kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri, ayrıca ülkede hafta sonu yapılacak hükümetin getirdiği yargı reformuna yönelik referanduma dikkati çekerek, akaryakıt indiriminin oylamadan birkaç gün önce yapılmasının "seçim yatırımı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Roma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:11:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.