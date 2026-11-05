İTB Başkanı Tuncer, yüksek zeytin üretimine rağmen ihracattaki daralmaya dikkat çekti - Son Dakika
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İTB Başkanı Tuncer, yüksek zeytin üretimine rağmen ihracattaki daralmaya dikkat çekti

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İzmir'de düzenlenen istişare toplantısında 2026-2027 sezonu için üretim, tüketim ve ihracat beklentileri ele alındı. İTB Başkanı Tuncer, yüksek üretim beklentisine karşın ihracattaki daralmanın üretici ve döviz gelirini olumsuz etkilediğini söyledi.

İzmir'de zeytin ve zeytinyağı sektörünün temsilcileri, 2026-2027 sezonuna ilişkin üretim, tüketim ve ihracat beklentilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 sezonu "Zeytin ve Zeytinyağı İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, yeni hasat sezonuna yüksek üretim beklentisiyle girdiklerini belirtti.

Bu beklentinin Türkiye'nin üretim gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Tuncer, önceliklerinin bu bereketi üreticiler ve sektör için katma değere dönüştürebilmek olduğunu kaydetti.

Tuncer, üreticilerin girdi ve hasat maliyetleri karşısında emeğinin karşılığını alabilmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İhracattaki daralma da önümüzdeki bir diğer önemli sorundur. Pazara erişimde yaşanan her güçlük üreticimize, sanayicimize, istihdama ve ülkemizin döviz gelirine direkt olarak etki etmektedir. Bütün bu gelişmeler, üretimden ihracata kadar sektörü bir bütün olarak ele almamız gerektiğini gösteriyor."

Kaynak: AA
İhracatEkonomiGüncelZeytinDövizİzmirSon Dakika

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