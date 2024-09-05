İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP Vurgusu: Ekonomik Hedeflere Ulaşmak İçin Üretim ve İstihdamı Koruma Çabası - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP Vurgusu: Ekonomik Hedeflere Ulaşmak İçin Üretim ve İstihdamı Koruma Çabası

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, revize edilen Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyon ve büyüme tarafında yapılan değişikliklerin önemli olduğunu belirtti. Avdagiç, kalıcı düşük enflasyona ulaşmanın ve iş dünyasının üretim ile istihdam hedeflerini korumanın kritik olduğunu vurguladı. Ayrıca, KOBİ'lerin finansman imkanlarının artırılması ve yatırım koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

05.09.2024 14:16
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik programın uygulama sürecinde sıranın zor kazanımları elde etmeye geldiğini belirterek, "Kalıcı düşük enflasyona ivedi şekilde ulaşılması önemli. Zorlu hedeflere, iş dünyasının üretim ve istihdam hedeflerinden ödün vermeden ulaşmak daha da önemli." ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, revize edilen OVP'nin dezenflasyonu temel öncelik olarak ilan ederken, programın üreteceği sonuçların reel sektörün yapısal gücüne halel getirmemesini vazgeçilmez gördüklerini ifade etti.

Türkiye'nin kapsamlı bir ekonomik program yürüttüğü bu dönemde, OVP'nin güncellenmesinin proaktif bir yaklaşım olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte OVP'nin 'dengelenme programı' olarak ilerlemesini ve terazinin iş dünyası kefesini ihmal etmemesini istiyoruz. Farkındayız, ekonomik programın uygulama sürecinde sıra zor kazanımları elde etmeye geldi. Kalıcı düşük enflasyona ivedi şekilde ulaşılması önemli. Zorlu hedeflere, iş dünyasının üretim ve istihdam hedeflerinden ödün vermeden ulaşmak daha da önemli. Görüyoruz ki yeni OVP'de hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında revizyonlar oldu. Böylece ekonominin gerçekleriyle uyumlu, yeni gelişmeler karşısında anında refleks gösterebilen bir yönetim anlayışı ortaya kondu."

"Enflasyonla mücadele ederken üretim, ihracat, istihdam ekosistemini korumayı ihmal edemeyiz"

Şekib Avdagiç, OVP hedeflerinin yakalanmasının bir ayağı topyekun kararlılık ise diğerinin de bugünkü programda sıkça vurgulandığı gibi yatırım ortamının süratle iyileştirilmesi olduğunu vurguladı.

Yeni Türkiye ekonomisi hikayesinin temellerinin mutlaka reel sektörün eliyle atılacağını, bu nedenle özellikle KOBİ'lerin, ayakta kalmak için finansman imkanlarının artmasına, üretimlerini güçlendirecek şekilde yatırım koşullarının revize edilmesine ihtiyacı olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bir kere daha ifade etmeliyiz ki enflasyonla mücadele ederken üretim, ihracat, istihdam ekosistemini korumayı ihmal edemeyiz. Özel sektörün nefesi güçlü olmalı ki hedeflerimizi gerçekleştirebilelim. OVP hedeflerinin yakalanmasının önemli ayaklarından biri, kur politikasının gerçekçi olmasıdır. 2025 sonrası kur ve enflasyon arasında bir korelasyon öngörülmüş olmakla beraber, 2024 için öngörülen kur, ihracatçıyı ve ihracata çalışan sektörleri ciddi şekilde zorlamaya devam edecektir. Bu durumun ithalatı artırarak cari dengede bir risk oluşturmaması için gerekli tedbirlerin alınacağının beklentisi içindeyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP Vurgusu: Ekonomik Hedeflere Ulaşmak İçin Üretim ve İstihdamı Koruma Çabası - Son Dakika

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SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç'ten OVP Vurgusu: Ekonomik Hedeflere Ulaşmak İçin Üretim ve İstihdamı Koruma Çabası - Son Dakika
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