İTO Başkanı Avdagiç'ten Suriye Açıklaması

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine ilişkin, "İş dünyası olarak Suriye'deki gelişmeleri insanlık ve komşuluk temelinde değerlendiriyor, bu gelişmelerin bir an evvel Suriye'nin ve bölgenin tam güvenliğini tesis edecek şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Suriye için her manada şimdi yeni bir dönemin başladığını kaydederek, Suriye halkının ortaya koyduğu mücadeleyi ve ülkelerini özgürleştirme kararlılıklarını takdirle izlediklerini ifade etti.

İş dünyası olarak Suriye'deki gelişmeleri insanlık ve komşuluk temelinde değerlendirdiklerini ve bu gelişmelerin bir an evvel Suriye'nin ve bölgenin tam güvenliğini tesis edecek şekilde sonuçlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgede 13 yıldır büyük acılardan beslenen kaotik ortamın, barışın yeniden yeşereceği bir atmosfere dönüşmesini diliyoruz. Toprağından ayrılmak zorunda kalan, aileleri bölünen, yokluk içinde yaşayan Suriyeliler için yeni bir sayfa açıldı. Son olarak belirtmeliyim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar Suriye ile ilgili ortaya koyduğu politikaların doğruluğunu bir kez daha müşahede ettik. Masum ve mazlum halkı koruyan, fedakarlıklar üzerine kurulu bu politikanın iki ülke için olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. Türkiye kötü gününde olduğu gibi, iyi gününde de Suriye'nin yanında olmaya devam edecektir."