İTO Başkanı Avdagiç'ten, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama

İTO Başkanı Avdagiç\'ten, terör örgütü PKK\'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak 41 yıldır süren terörü bitirecek, kardeşliğimizi bölünmez kılacak 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasını olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.

01.03.2025 09:51
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak 41 yıldır süren terörü bitirecek, kardeşliğimizi bölünmez kılacak 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasını olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'terörsüz Türkiye' hedefi ve Devlet Bahçeli'nin tarihi inisiyatifi ve toplumsal destekle, sonuca her zamankinden daha yakın olunduğuna işaret etti.

Şekib Avdagiç, mesajında şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak 41 yıldır süren terörü bitirecek, kardeşliğimizi bölünmez kılacak 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' açıklamasını olumlu buluyoruz.

En önemlisi 'silah bırakma ve feshetme' çağrısının kısa zaman içinde ve tüm unsurlarıyla beraber gereği gibi neticelenmesini diliyoruz. Böylece ülkemizin neredeyse yarım asırdır sıkıştırılmaya çalışıldığı bir cendereden kurtulup, daha hızlı ve en güçlü şekilde aydınlık bir geleceğe doğru yol alacağına inanıyoruz.

41 yıldır yabancı mihrakların da körüklemesiyle akıtılan kardeş kanının yerini artık birlikte dökülecek alın terinin almasıyla Türkiye kalkınmasında, gelişmesinde, demokratikleşmesinde gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

Acılarımızı, annelerimizin gözyaşlarını, şehitlerimizin büyük fedakarlıklarını bir an bile unutmadan, bu tarihi fırsatı ülkemizin geleceği için önemli görüyoruz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin açıklama - Son Dakika

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