İTO Başkanı: Enflasyonla mücadele önemli, kur politikasının riskleri takip edilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı: Enflasyonla mücadele önemli, kur politikasının riskleri takip edilmeli

İTO Başkanı: Enflasyonla mücadele önemli, kur politikasının riskleri takip edilmeli

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonla mücadele ve kur politikasının risklerine dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Avdagiç, yeni ekonomi programının kalkınma hikayesine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı ve sürdürülebilir büyüme için yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracat stratejilerinin önemine değindi. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye olan güveni ve dezenflasyonist sürece girilmesiyle ilgili iyimser beklentilerin arttığını ifade etti.

09.05.2024 13:18
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Enflasyonla mücadele çok önemli. Bu süreçte aynı zamanda ihracatçının rekabetçiliğini zora sokacak ve ithalatın cazibesini artıracak kur politikasının oluşturduğu riskleri de yakından takip etmek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak çok önemlidir" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, TCMB'nin 2024 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarmasını, "Merkez Bankası'nın yaptığı bu yukarı yönlü güncelleme ekonomik programın başarısına gölge düşürecek boyutta değildir. Bilakis, cari piyasa koşullarını eş zamanlı olarak programa ve hedeflere yansıtan bu dinamik ve tutarlı yaklaşım hem yurtiçi hem de uluslararası piyasada ekonomi programına olan güveni pekiştirecektir. Enflasyonun temmuz ayı ile birlikte baz etkisinin de desteğiyle zirve seviyesinden hızla geri çekilmesini bekliyoruz. Böylece Türkiye dezenflasyonist sürece girmiş olacaktır." diye konuştu.

"Yeni ekonomi programını yeni bir kalkınma hikayesine dönüştürmeliyiz"

Enflasyonla mücadeleye dikkati çeken Avdagiç, enflasyonun baz etkisi ile yıllık bazda düşüyor olmasının önemli olmakla beraber, asıl takip edilmesi gereken verinin aylık enflasyon oranları olduğunu vurguladı. Avdagiç, "Önemle üzerinde durduğumuz bir husus da, daha evvel de ifade ettiğimiz gibi döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyonun bozulmaması gerektiğidir. Enflasyonla mücadele çok önemli. Bu süreçte aynı zamanda ihracatçının rekabetçiliğini zora sokacak ve ithalatın cazibesini artıracak kur politikasının oluşturduğu riskleri de yakından takip etmek ve bu konuda da gerekli tedbirleri almak çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

"Yeni ekonomi programını yeni bir kalkınma hikayesine dönüştürmeliyiz" diyen Şekib Avdagiç, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek için, 'yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracat stratejileri geliştirmemizin' zorunlu hale geldiğini kaydetti.

"Son gelişmeler de iyimser beklentilerimizi artırıyor"

Avdagiç, "Biz Türkiye'nin, sadece rakamsal büyümeyi değil, gerçek refahı tesis edecek kalkınma hikayesini yazacağına inanıyoruz" dedi.

Bu hikayenin iki temel unsurunun, 'iyi yönetişim' ile 'kaynak-harcama dengesi' olduğuna inandıklarını kaydeden Şekib Avdagiç, "Bu kapsamda yatırım ortamını iyileştirecek iklimin tesisi, eğitim sisteminin yüksek teknolojili üretimi ve mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde yeniden kurgulanması, rekabetçi üretimin desteklenmesi, denk bütçe ve hukuksal reformlar da son derece önemli başlıklar" diye konuştu.

Avdagiç, mevcut ekonomi programının iyi çalışmasının gelecek için iş dünyasını ümitlendirdiğini kaydetti. Avdagiç, "Son gelişmeler de iyimser beklentilerimizi artırıyor. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları, enflasyonla mücadele ve finansal istikrar programına güveni teyit ediyor. Fitch Ratings'in ardından S&P de Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. İlave olarak her iki kuruluşun değerlendirmesinde de görünümün "pozitif" olması, bir sonraki notun potansiyel olarak artışa işaret etmesi bakımından ayrıca önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Temmuz ayı ile Türkiye dezenflasyonist sürece girmiş olacaktır"

Avdagiç, hem IMF hem de Dünya Bankası yetkililerinin "Türkiye'nin doğru yolda ilerlediği" yönündeki beyanlarının, programın uluslararası alanda da kabul gördüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Avdagiç, şunları söyledi: "Bunları çok önemsiyoruz. Çünkü bize iki fayda sağlıyor: Birincisi Türkiye'nin ve Türk şirketlerin yurtdışı borçlanma maliyetini aşağı çekiyor. İkincisi de yabancı yatırımcı girişinde önemli bir katalizör işlevi görüyor. Bunlar bileşik kaplar gibi birbiriyle bağlantılı. Gerek yabancı sermaye girişi, gerekse dış kaynak maliyetindeki ucuzlama döviz kurundaki oynaklıkları da azaltacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İhracat, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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