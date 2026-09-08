İTO Başkanı: Gayrimenkulde İstanbul merkezli derinlik güven sağlayacak

İTO ile TÜGEM işbirliğinde düzenlenen 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi'nde sektörün geleceği; regülasyon, yapay zeka, alternatif finansman ve kentsel dönüşüm başlıklarıyla ele alındı. Kongrede İstanbul'un gayrimenkul sektöründeki stratejik rolü vurgulandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğinde düzenlenen 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi, İTO Merkez Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan konuşma yaptı. Kongre kapsamında "Türkiye Gayrimenkul Piyasasında Regülasyonların Önemi", "Gayrimenkul Sektöründe Yapay Zeka ve PropTech", "Gayrimenkul Sektöründe Finansman ve Yeni Araçlar" ve "Gayrimenkulün Stratejik Üssü: İstanbul" başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Panellerde gayrimenkul piyasasına yönelik düzenlemeler, yapay zeka ve PropTech uygulamaları, sektördeki finansman araçları, güncel gelişmeler ve İstanbul'un gayrimenkul sektöründeki stratejik konumu ele alındı. Kongreye Ticaret Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı, üniversiteler, finans ve değerleme kuruluşları, teknoloji şirketleri ile gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade ederek, 81 ilde 500 bin sosyal konut üretilmesini öngören "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ilk teslimlerin Mart 2027'de başlayacağını hatırlattı. Avdagiç, İstanbul'un 100 bin sosyal konutun yanı sıra ilk kez 15 bin kiralık sosyal konut modeliyle projenin önemli merkezlerinden biri olacağını belirtti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Avdagiç, 2012'den bu yana İstanbul'da 1 milyon 274 bin bağımsız bölümün dönüşüme girdiğini, bunların 998 bininin tamamlandığını aktardı. Avdagiç, "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında ise 376 bin 212 bağımsız bölümün kentsel dönüşüme dahil olduğunu hatırlattı.

Gayrimenkul sektöründe yeni düzenlemeler

Sektörün daha sağlıklı işlemesi amacıyla önemli regülasyon adımlarının atıldığını belirten Avdagiç, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 1 Şubat 2026 itibariyle tüm satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamasını zorunlu hale getirdiğini söyledi. Güvenli Ödeme Sistemi'nin 1 Ekim 2026'da zorunlu olacağını aktaran Avdagiç, Mekansal Veri Analizi Sistemi'nin de 81 ilde çalışmaya başladığını belirtti. Avdagiç, söz konusu düzenlemelerin gayrimenkul piyasasının gerçek değerler üzerinden işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Küresel gayrimenkul teknolojileri yatırımları 16,7 milyar dolara ulaştı"

Teknolojik gelişmelerin de sektörde önemli bir dönüşüm oluşturduğuna dikkati çeken Avdagiç, küresel gayrimenkul teknolojileri yatırımlarının 2025'te yüzde 68 artarak 16,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Yüksek faiz ortamında gayrimenkul finansmanında alternatif araçların önem kazandığını belirten Avdagiç, tasarruf finansmanı sektörünün müşteri sayısının bir yılda iki katına çıkarak 1 milyon 549 bine yükseldiğini söyledi.

Avdagiç, sektörün aktif büyüklüğünün yüzde 188 artışla 501 milyar liraya ulaştığını, gayrimenkul yatırım fonu pazarının ise 212,9 milyar lira büyüklüğe eriştiğini kaydetti.

Kredi kullanımı dışında da konut edinimini destekleyecek finansman çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, faizlerin gerilemesiyle konut talebinin de yeniden hız kazanacağını ifade etti.

Kongrede sektörün geleceği dört başlıkta ele alındı

Yapay zekanın tüm sektörlerde hareketlilik oluşturacağını ifade eden Avdagiç, gayrimenkul sektöründe özellikle güçlü değerleme ve fiyat öngörü altyapılarının oluşturulmasına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Finansman tarafında ise tasarruf finansmanı, değerleme ve yatırım fonu gibi alternatif araçların geliştirilmesinin sektördeki kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlayacağını belirten Avdagiç, İstanbul'un Türkiye gayrimenkul sektörünün lokomotifi olduğunu kaydetti.

Şekib Avdagiç, "Gayrimenkulde İstanbul'da toparlanma, Türkiye'de yürümeye başlanması anlamına gelir. Gayrimenkulde İstanbul merkezli oluşturulacak stratejik derinlik, eminim ki Türkiye için güvenilir, şeffaf ve erişilebilir bir gayrimenkul ekosistemi ortaya çıkartacaktır." ifadelerini kullandı.

Kongrenin sektör açısından yeni bir ufuk ve ortak vizyon oluşturmasını temenni eden Avdagiç, kamu temsilcileri, reel sektör aktörleri ve uzmanların katkısıyla gayrimenkul sektöründe geçen yıl başlatılan çalışmaların ulusal ölçekte yeni bir aşamaya taşınacağını söyledi.

Avdagiç, 1'inci Ulusal Gayrimenkul Kongresi'nin sektör için bir mihenk taşı olmasını dileyerek, kongrenin sektör, İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti

"Kurallar, kurallara uyanları cezalandırmamalı"

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul sektöründe düzenlemelerin ve denetimlerin önemine değinerek, "Kurallar, kurallara uyanları cezalandırmamalı. Vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, yatırım yapan ve mevzuata uygun çalışan emlak işletmelerimiz korunmalı; kayıt dışı faaliyetlerle mücadele ise çok daha etkin ve kararlı biçimde sürdürülmelidir" dedi.

"Gerçek değer istiyorsak, gerçek değerin önünü açmalıyız"

Gayrimenkul piyasasında gerçek satış değerlerinin kayıt altına alınmasına değinen Akdoğan, "Gerçek değer istiyorsak, gerçek değerin önünü açmalıyız. Bu nedenle tapu harçlarının makul seviyelere indirilmesini ve Güvenli Ödeme Sistemi ile birlikte kapsamlı bir 'Değer Barışı' düzenlemesinin hayata geçirilmesini önemli buluyoruz" diye konuştu.