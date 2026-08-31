İTO Başkanı: Kredi Faizleri İndirilmeli - Son Dakika
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İTO Başkanı: Kredi Faizleri İndirilmeli

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İTO Başkanı Avdagiç, TCMB'nin faiz indirimini beklediklerini ve sanayinin toparlandığını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Bankaların kredi faizlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirterek, İTO olarak büyümenin sadece hızına değil, hangi sektörlerden geldiğine baktıklarını ifade etti.

İkinci çeyrekte alt kırılımların geçen çeyreğe göre daha umut verici bir tablo ortaya koyduğuna işaret eden Avdagiç, "İlk çeyrekte yüzde 0,8 daralan sanayi sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek pozitif bölgeye geçti. Sanayinin toparlanması, büyümenin kalitesi açısından bu verinin en kıymetli tarafı." değerlendirmesinde bulundu.

"Dış ticaret cephesinde de geçen çeyreğe göre daha olumlu bir görünüm var"

Şekib Avdagiç, dış ticaret cephesinde de geçen çeyreğe göre daha olumlu bir görünümün olduğunu ifade ederek, ilk çeyrekte mal ve hizmet ihracatının yüzde 12,7 gibi sert bir düşüş yaşadığını ve ikinci çeyrekte bu daralmanın yüzde 3,4'e gerilediğini kaydetti.

İthalatın yüzde 6,4 azaldığı bu dönemde net dış talebin daha olumlu olduğunu aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımdaki yüzde 13,3'lük artışı da çok değerli buluyoruz. Çeyreklik büyüme de yüzde 0,1'den yüzde 1,1'e yükselerek ivmelenmeye işaret ediyor. Bu gidişat olumlu ancak devam ettirmemiz önemli. Burada da finansman maliyetleri konusu devreye giriyor."

"İkinci çeyrekte sanayinin toparlanması ve ihracattaki kaybın kapanıyor olması umut verici"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, inşaat sektörünün yüzde 1,9 daraldığını anımsatarak, yatırım iştahında da belirgin bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu ve yatırımların ikinci çeyrekte yalnızca yüzde 0,6 arttığını hatırlattı.

İkinci çeyrekte sanayinin toparlanması ve ihracattaki kaybın kapanıyor olmasının umut verici olduğuna dikkati çeken Avdagiç, "Ancak bu toparlanmanın kalıcı olması, yatırımların yeniden hız kazanmasına bağlı. Bu tablo, maliyetlerin reel sektör üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyor. Bu noktada bankaların kredi faizlerini, TCMB'nin 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Avdagiç, üretim ve ihracata dönük yatırımların finansmana daha kolay erişebilmesinin bugünün büyüme rakamlarını yarının istihdamına ve kalıcı üretim kapasitesine dönüştürecek en kritik adım olduğunu ifade ederek, "Beklentimiz, bu indirimin ticari kredilere hızla ve tüm bankacılık sektörüne yaygın biçimde yansıması. ve tabii kur enflasyon makasının yeniden makul düzeylere taşınması." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı: Kredi Faizleri İndirilmeli - Son Dakika

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