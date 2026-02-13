İTO Başkanı'ndan Vize Serbestisi Çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

İTO Başkanı'ndan Vize Serbestisi Çağrısı

13.02.2026 10:59
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin müzakere kapısını aralamasının memnuniyet verici olduğunu, Türk vatandaşlarına vize serbestisi haklarının derhal verilmesi gerektiğini söyledi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki beklentilerini açıkladı.

Türkiye ile Avrupa Birliği yetkililerinin müzakere kapısını aralamasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çeken Avdagiç, Türk vatandaşlarına vize serbestisi haklarının derhal verilmesi gerektiğini, Gümrük Birliği'nin revizyonu için temel oluşturmasını beklediklerini belirtti.

Avdagiç, AB'nin Güney Amerika Ortak Pazarı MERCOSUR ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşmalarını (STA) sonuçlandırdığını vurguladı.

"Defalarca bu kürsüden dile getirdiğimiz gibi Türkiye-AB Gümrük Birliği hızla güncellenmelidir." ifadesini kullanan Avdagiç, "Bu son imzalardan sonra kaybedilecek vakit kalmamıştır. AB'nin üçüncü ülkelerle sonuçlandırdığı serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle yaşadığımız olumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için bir an evvel tedbir alınması gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye ve Avrupa Birliği yetkililerinin müzakere kapısını aralaması memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu."

STA sorununda çözümün zamana yayılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Avdagiç, konunun aciliyetle Ortaklık Konseyi'ne taşınması gerektiğini belirtti.

Türk sanayisini haksız rekabet baskısı altına alan STA sorununun bir an önce ortadan kaldırılmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade eden Avdagiç, Ticaret Bakanlığının konuyu hassasiyetle ele aldığına ve gerekli adımları atacağına inandıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık finansman paketine değinen Avdagiç, "Bu paketin tamamen yerli üretim ve istihdam güdümlü olması, iş dünyamızın beklentileri ve İstanbul Ticaret Odamızın önerileriyle bire bir örtüşmektedir. Açıklanan uygun koşullu kredi paketi, aynı zamanda hükümetin iş dünyasının sesine kulak verdiğinin önemli bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladığını hatırlatan Avdagiç, 2026 yılı enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19'dan 15-21'e revize edildiğini hatırlattı.

"2026 enflasyon hedefi yüzde 16 olarak korunuyor"

Avdagiç, 2026 enflasyon hedefinin ise yüzde 16 olarak korunduğunu vurgulayarak, "İş dünyası olarak belirlenen hedeflere ulaşmak adına elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Ancak bu noktada reel sektörün manevra alanının genişletilmesi son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi temelli destek ve teşviklerin önceliklendirilmesi, bankaların kredi maliyetlerini artıran düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve KOBİ kredi kısıtlarının gevşetilmesi gibi adımları önemli bulduklarını ifade eden Avdagiç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine yönelik alınan kararı da değerlendirdi.

BDDK'nin bankalara talimat yazısı göndererek üç aylık süre tanıdığını hatırlatan Avdagiç, uygulamanın kredi kartı kullanımında daralmaya yol açacağını, bunun da özellikle perakende ve hizmet sektöründe talep üzerinde ciddi baskı oluşturacağını vurguladı.

Kredi kartlarında gelirle uyumlu limit uygulaması ve yüksek limitli kartlara yönelik kısıtlamaların; enflasyonla mücadele kapsamında tüketimin baskılanması ve zayıflayan borç ödeme kapasitesinin dengelenmesi amacıyla finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik olduğunu belirten Avdagiç, "Finansal istikrarı güçlendirecek tedbirleri olumlu karşılıyoruz. Ancak hane halkı ve küçük işletmeler için son derece önemli bir mekanizma olan kredi kartlarında uygulanacak kısıtlamaların iç talep ve reel sektör üzerindeki dolaylı etkileri dikkatle izlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Talep ve büyüme üzerindeki olası yan etkilerin yönetilememesi halinde, finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan düzenlemelerin ekonomik aktivite üzerinde ilave baskılar oluşturabileceğini belirten Avdagiç, ekonominin kılcal damarlarına kan akışını sağlayan mekanizmaların hassasiyetle korunması ve dengeli biçimde sürdürülebilir kılınması gerektiğini aktardı.

Küresel ekonomideki belirsizliklere de değinen Avdagiç, altın ve gümüşte son dönemde görülen sert yükselişin klasik bir emtia rallisinden ziyade, ABD doları ve ABD varlıkları merkezli küresel finansal düzenin sorgulanması anlamına geldiğini belirtti. Uluslararası yatırım bankaları ve analistlerin bu hareketi geçici bir jeopolitik refleks değil, portföylerin yapısal olarak yeniden dengelenmesi şeklinde yorumladığını bildirdi.

"ABD'de reel getirilerin düşmesi doların cazibesini azaltıyor"

Avdagiç, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimleriyle birlikte ABD'de reel getirilerin düşmesinin doların cazibesini azalttığını, ABD tahvillerinin artık risksiz getiri sunmakta zorlandığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimsiz ithalatı sonlandırmaya yönelik kararına da değinen Avdagiç, yerli üretimi ve tüketici sağlığını koruyan bu duruşu desteklediklerini, ancak bazı odaklar tarafından lince maruz kaldıklarını ifade etti.

Şekib Avdagiç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İstanbul Ticaret Odası olarak, yapısal bir sorun haline gelen denetimsiz ithalata karşı tedbir alan hükümet kararını desteklememiz nedeniyle bazı odaklarca eleştirilmedik, adeta lince tabi tutulduk. Bunları demokrasinin gereği olarak görüp sineye çekemeyiz. Şahsıma ve gururla taşıdığım aile adıma yönelik kimlik temelli ayrımcı ithamları nefretle kınıyor, bu hakaret ve iftiraları sahiplerine aynen iade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkeme, ekonomime, ticaretime, sanayime ve kalkınmama hizmet etmeyi sürdüreceğim. 800 bin üye işletmenin ve 1,5 milyonu aşkın ortağının seçtiği İstanbul Ticaret Odası Başkanı sıfatımla, üyelerimden gelen sese kulak vermeye devam edeceğim."

Kaynak: AA

