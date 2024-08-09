İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Kredi büyümesine sınırlama getirilmesi gözden geçirilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Kredi büyümesine sınırlama getirilmesi gözden geçirilmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Kredi büyümesine sınırlama getirilmesi gözden geçirilmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kredi büyümesine getirilen sınırlamanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, KOBİ'leri rahatlatmanın önemli bir karar olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Finansman koşullarının iyileştirilmesi ve kur ile enflasyon arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade etti.

09.08.2024 10:14
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Kredi büyümesine getirilen sınırlamanın gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, odanın Ağustos ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına dünya ekonomisindeki gelişmelerle başlayan Avdagiç, küresel büyümenin baskılanmaya devam ettiğine dikkat çekti. Avdagiç, " İsrail'in Ortadoğu'yu bir savaş meydanına çevirmesi, Gazze'de ortaya koyduğu katliam ve saldırıları, dünya ekonomisini ciddi şekilde sarsıyor. Ortadoğu'daki askeri ve siyasi gerginlikler had safhaya çıkmış durumda. Filistin barış ve özgürlük mücadelesinin önde gelen ismi İsmail Heniye alçakça bir saldırıyla şehit edildi. Korkakça saldırıyı düzenleyenleri nefretle telin ediyorum" dedi.

"İsrail'in her gün 10 ya da 20 Müslümanı katletmeyi sıradan bir istatistiğe indirgemesine ram olmayacağız"

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın birinci yılına doğru ilerlediğine dikkat çeken Avdagiç, "Filistin'de İsrail katliamında ölenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Ne yazık ki, İsrail her gün 10 ya da 20 Müslümanı katletmeyi sıradan bir istatistiğe indirgemeye çalışıyor. İstanbul iş dünyası olarak buna ram olmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin hayat hakkını, özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Temennimiz, bu savaşın tüm bölgeye yayılmasının önlenmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletinin bir an evvel tesis edilmesidir. Ayrıca, Haziran 2023 seçimlerinin ardından ekonomi politikalarındaki radikal değişikliğin etkileri her geçen gün daha da belirginleşti. TCMB'nin döviz rezervi, tarihi rekor seviyesine ulaştı. Cari işlemler dengesinde iyileşme sürüyor. Bozulmuş olan bütçe dengesi yeniden tesis edildi" şeklinde konuştu.

"Finansman koşullarının makul ve kademeli olarak iyileştirilmesini ihmal etmemeliyiz"

Kredi büyümesine getirilen sınırlamanın enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunun farkında olduklarının, ancak bu durumun yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Avdagiç, "KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır. Unutmayalım ki bir ülkedeki yatırım ekosistemi KOBİ'ler üzerinde yükselir. KOBİ temelli ekosistem iyileştirildikçe büyük ölçekli yatırımların çekilmesi mümkün hale gelir. Finansal sıkılaşmanın, finansal dayanıklılığa halel getirmemesi en önemli beklentimizdir. Dolayısıyla finansman koşullarının makul ölçeklerde ve kademeli olarak iyileştirilmesini ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

"Kur ile enflasyon arasındaki makasın kur aleyhine 50 puana yaklaşması bir alarm durumudur"

Konuşmasına devam eden Avdagiç, "Reformların başarısının güçlü ve rekabetçi bir yatırım ekosisteminin tesisi ile mümkün olacaktır. Bu anlamda ifade etmek gerekir ki, içinde bulunduğumuz finansal şartların ve yatırım ikliminin süratle iyileştirilmesi beklentisi içindeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz koşulları, bu vizyonla örtüşür hale getirmemiz gerekiyor. Türk lirasının reel olarak değerlenmesinin 'kur kaynaklı maliyet enflasyonunun' dizginlenmesinde önemli işlev görüyor. Ancak kur artışlarının enflasyonla bağının kopması, ihracatımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Yıllık bazda kur artışı ile enflasyon arasındaki makasın kur aleyhine 50 puana yaklaşması bir alarm durumudur. Sadece temmuz ayında kur yüzde 0,6 artarken, TÜİK rakamlarına göre Temmuz ayı TÜFE yüzde 3,23, İTO'ya göre yüzde 4 arttı. Özellikle tekstil, hazır giyim, konfeksiyon gibi geleneksel ürün gruplarında yaşanan daralma ve pazar kaybı önemli seviyelere ulaştı. Dolayısıyla kur ile enflasyon arasında dengeli bir korelasyonun tesis edilmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Kredi büyümesine sınırlama getirilmesi gözden geçirilmeli - Son Dakika

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