İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.
Avdagiç, Türkiye'nin bir seçimi daha aklıselim ve demokratik olgunlukla geride bıraktığını belirterek, sonuçların İstanbul, Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:
"İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › İTO Başkanı: Türkiye'nin seçim sonrası ekonomik programa odaklanması gerekiyor - Son Dakika
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
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