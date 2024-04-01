İTO Başkanı: Türkiye\'nin seçim sonrası ekonomik programa odaklanması gerekiyor

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi.

Avdagiç, Türkiye'nin bir seçimi daha aklıselim ve demokratik olgunlukla geride bıraktığını belirterek, sonuçların İstanbul, Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçilen belediye başkanlarını tebrik eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz."