İTO'dan vatandaşı üzecek karar! Asgari ücretin ardından bir zam da ekmeğe geliyor

Türkiye bir dönem onunla yatıp kalkıyordu! Çiğköfteci Ali'nin son hali çok üzdü

Bir süredir girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zam yapmak isteyen fırıncıların talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi'ne dün görüşüldü. İTO Meclisi'nden oyçokluğu ile kabul edilen karara göre; İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı, yüzde 28,9 zamlanarak 25 TL'ye çıktı.

1 YIL İÇİNDE YÜZDE 70'TEN FAZLA ZAM

Şu an 4 TL'ye satılan 210 gramlık ekmek, yılbaşından sonra 5 TL'ye satılabilecek. Alınan kararla İstanbul'da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 71,4 oranında zamlanmış olacak. Ancak İstanbul'un büyük bölümünde zaten ekmek 5 liraya satılıyor. Bu sebeple ekmeğin fiyatının 6 liraya çıkması bekleniyor.

ZAM KARARI NASIL ALINIYOR

Ekmek üreticilerinin zam talepleriyle ilgili karar alınabilmesi için İTO Meclisi, durumu Yönetim Kurulu'na bildiriyor. Yönetim Kurulu talebi uygun görürse talep, İl Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinin oluşturduğu 5'li komisyona çağrı yapılıyor. Bu komisyonda alınan karar da İTO Meclisi'nde onaylanıyor. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı'na bildiriliyor. Ticaret Bakanlığı, ekmeğe zam kararına ret yanıtı verse dahi ekmeğin fiyatına karar veremiyor.