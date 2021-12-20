İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine, Çin'den "Best Maker" ödülü

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri, Çin Bilim ve Teknoloji Birliği bünyesindeki Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi tarafından düzenlenen "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop Yarışması"nda "Best Maker" ödülünü alarak birinci oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, fizik, kimya ve biyoloji gibi dallarda bu yıl 5'incisi düzenlenen "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop Yarışması" sonuçlandı. Yarışmaya katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencilerinin hazırladığı proje, 10 bin 133 oy alarak "Best Maker" ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın bu yılki fizik konusu "Yetenekli gençlerin hayal kurma becerilerini geliştirerek güçlü iş birliği ile Uzayda Hayali İpek Yolu Tasarımı" olarak belirlendi. Öğrencilerden "CubeSat" olarak nitelendirilen ve farklı amaçlar için kullanılabilen küçük uydular yapmaları istendi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Shayan Dabagh, Mete Akış ve Sayedsobhan Moaiedi Esfahani, fizik öğretmeni Berk Aktolun'un danışmanlığında fizik alanında CubeSat tasarlayarak "Best Maker" ödülünü almaya hak kazandı.

"Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop" ile öğrencilere, Çin'deki en iyi okulların bilim laboratuvarlarında fikirlerini paylaşma, alanında uzman eğitmenler ile çalışma, bilimsel çalışmalardaki yenilikleri öğrenme ve uluslararası düzeyde akranlarıyla iş birliği yapma fırsatı veriliyor.