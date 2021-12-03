İYİ Parti'den Merkez Bankası'na yönelik gündem olacak çıkış: Döviz kuru böyle giderse Merkez Bankası 2022 başında iflas edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve eski TCMB Danışmanı Prof. Dr. Ümit Özlale, mevcut kur seviyesiyle TCMB'nin 2022'de batık bir şirket haline gelebileceğini belirtti.

Özlale, Twitter üzerinden paylaştığı videoyla TCMB bilançosunun mevcut durumu ile ilgili bilgi verdi. Özlale, yaptığı hesaplamalarla döviz kurunun bu seviyede gitmesi halinde 2022 başında TCMB'nin Türk Ticaret Kanunu'na (TTK) göre borca batık bir şirket olarak değerlendirileceğini ve teknik olarak iflas etmiş olacağını açıkladı.

KUR ARTIŞI İFLASA SÜRÜKLEDİ

Özlale, TCMB'nin karşı karşıya kaldığı iflas riskini şu sözlerle anlattı:

"TCMB anonim şirket. Uzun zamandır da en fazladır kurumlar vergisi veren şirketlerin başında geliyor. TCMB yönetimi son senelerde döviz rezervlerini eritmede sınır tanımıyor. Mevcut durumda TCMB ret rezervleri eksi 43 milyar dolar seviyesinde. Bu berbat rezerv yönetimi ve son dönemdeki kur artışı TCMB bilançosunu nasıl etkiledi?

19 Kasım 2021 itibariyle SWAP yükümlülüklerinden kaynaklı kur farkını bilançoya eklediğimizde yabancı para cinsinden aktif ve pasif farkı 138 milyar liraya düşüyor. 19 Kasım'da dolar kuru 11,05'di. Bugün ise bu seviyenin çok üstünde. Kaba bir hesapla dolar 13,56 seviyesinde olursa aktif-pasif farkı sıfırlanıyor. Bunun üstünde bir kur artışında ise TCMB'nin öz kaynakları eksiye düşüyor.

TTK'nin 376 sayılı maddesine göre özkaynakları eksiye düşen şirket borca batık bir şirkettir. Yani kur 13,56'nın üstüne çıkarsa TCMB borca batık bir şirket haline geliyor."

İHTİYAÇ AKÇESİ 2019'DA KULLANILDI

Böyle durumlarda yedek akçenin kullanılması gerektiğini belirten Özlale, TCMB zarar ettiğinde kullanılacak yedek akçenin 2019'da önceki Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde kullanıldığını hatırlattı.