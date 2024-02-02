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İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusu yüzde 72'ye ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusu yüzde 72'ye ulaştı

İyidere Lojistik Merkezi\'nin dolgusu yüzde 72\'ye ulaştı

Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaşıldı. Lojistik Merkezi, Rize-Artvin Havalimanı ve Ovit Tüneli ile entegre olacak ve 100 bin araç kapasiteli Ro-Ro rıhtımı da bulunacak. İyidere Lojistik Limanı, genel kargo, dökme yük, konteyner ve araç Ro-Ro kapasitesine sahip devasa bir yatırım olacak. Yöre halkı ise merkezin tamamlanmasını dört gözle bekliyor ve iş imkanı sağlamasını umut ediyor.

02.02.2024 09:30
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Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin dolgusunda yüzde 72'lik seviyelere ulaşıldı.

Uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri olacak olan İyidere Lojistik Merkezi, Doğu Karadeniz bölgesinin Rusya, Orta Asya'ya ve Kafkasya ile bağlantısını sağlayacak. Lojistik Merkezin hayata geçmesinin ardından Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olması da hedefleniyor. 20 milyon ton dolgu ile yapılması planlanan Lojistik Merkezi dolgusunda 12 milyon ton dolgu ile yüzde 72'lik bir tamamlanma sağlandı.

100 bin araç kapasiteli Ro-Ro rıhtımı yapılıyor

2 bin 700 metre ana mendireğe sahip olacak olan lojistik merkezin tali mendireği ise 470 metre olacak şekilde planlandı. 15 metre su derinliği ile bin 210 metre rıhtım uzunluğunun yanı sıra 12 metre su derinlikli birde 270 metrelik Ro-Ro- rıhtımı olacak. Rıhtım 100 bin araç kapasiteli olacak. 20 milyon taş dolgu ile yapılacak olan İyidere Lojistik Limanı'nda toplamda 13 bin ton betonarme çeliği, 630 bin metre küp beton ile 18 bin 900 ton çelik kazık kullanılacak. İyidere Lojistik Limanı hizmete girdiğinde ise 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasitesine sahip devasa bir yatırım olacak.

Yöre halkı Lojistik Merkezi'nin bitmesini dört gözle bekliyor

İyidere sakinleri de yapılan lojistik merkez yatırımından duydukları memnuniyetini dile getirdi. İlçe sakinlerinden Ramazan Duman, gençlerin merkez sayesinde iş imkanı bulacaklarını söyledi. Duman "Ben projeyi güzel buluyorum. Buradaki gençlere de iş olanağı sağlayacak. Şuan da gençler işsiz ama orası büyük bir katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Ekonomi açısından katkı sağlayacağını düşünüyorum" derken, Ali Özer isimli vatandaş ise "İnsanlar için büyük bir fayda. Hele de Rize için büyük katkı olacak. Sokakta işsizler var. Onlarda bir iş sahibi olabilir. Onlara da bir katkıda bulunabilir. Gençler de boşlar şu anda. Şimdi onlarda burası sayesinde işe girdiği zaman ailelerine de rahatlık olacak. Ticaret anlamında iyi olacak. Karadeniz'e de gelmeye başlayabilirler. İstanbul'a değil de buralara gelebilirler" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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