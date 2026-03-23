İzmir Bayındır Sera OTB Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
İzmir Bayındır Sera OTB Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

23.03.2026 10:28
Bakan Yumaklı, 409 milyon lira maliyetle Bayındır Sera OTB altyapısının tamamlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB), 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, İzmir'deki projeye ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir Bayındır Sera OTB'de, 409 milyon lira maliyetli altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Yumaklı, "OTB ile 888 dekar alanda teknolojik seralar yükselecek, tarıma dayalı sanayi parselleriyle katma değerli üretim artacak, 1500 kişiye iş imkanı sağlanarak bölge ekonomisi güçlenecek. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:41:22.
