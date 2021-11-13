İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 12,5 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı için hazırladığı bütçe taslağının detayları belli oldu. Kasım ayı meclis toplantıları kapsamında onaya sunulacak bütçeye göre, kentte yürütülecek faaliyetlere ayrılması planlanan bütçe de netlik kazandı. İzmir'de 2022 yılında hayata geçirilecek çalışmaların kaynaklarının kalem kalem oluşturulduğu tabloda; Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi, 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin 5 milyar TL'lik kısmı da yatırımlara ayrıldı.

"SOSYAL DESTEKLERDEN VAZGEÇMEDİK"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan nüfus ve kentin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlı kaynakları titiz planlama ile kullanmak zorunda olduklarını belirtip, "2022 bütçemizi oluştururken yatırımlardan da sosyal desteklerden de vazgeçmeden, kaynaklarımızı dengeli bir şekilde dağıttık. Son 1,5 yılda düzenli ve sürekli sosyal yardım yaptığımız hane sayısı yüzde 140 artarak 23 binden 55 bine yükseldi. Bu sayı yıl sonuna kadar 65 bine ulaşacak. Bu şartlar altında bir yandan geçim sıkıntısı çeken yurttaşlarımızı destekleyip, bir yandan da başta raylı sistemler olmak üzere kentin ulaşım sıkıntısını çözecek dev yatırımlara bütçe ayırıyoruz. 2022 yılı İzmir'i geleceğe taşıyacak hizmetler açısından çok önemli projelerin tamamlandığı bir dönüm noktası olacak. Güçlü, kararlı ve planlı bir şekilde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürüyeceğiz" dedi.

2022 mali yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan ana başlıklar şöyle: