İzmir'de 5. LOGISTECH fuarı 20 yabancı firmayı 9 Ekim'e kadar ağırlayacak - Son Dakika
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İzmir'de 5. LOGISTECH fuarı 20 yabancı firmayı 9 Ekim'e kadar ağırlayacak

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İzmir\'de 5. LOGISTECH fuarı 20 yabancı firmayı 9 Ekim\'e kadar ağırlayacak
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İzmir'de 5. LOGISTECH fuarı kapılarını açtı. Japonya, İspanya, BAE, Çin, Tayland, Vietnam, Azerbaycan ve Mısır'dan 20 yabancı firmanın katıldığı fuar 9 Ekim'e kadar sürecek, ikili görüşmelerle yeni ticari ortaklıklar hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı (LOGISTECH) kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de sektörün farklı alanlarından yerli ve yabancı profesyonelleri bir araya getiren fuarda, kara, deniz, demir yolu ve hava yolu taşımacılığından liman işletmeciliğine, depolamadan dijital teknolojilere kadar pek çok alandan katılımcı yer alıyor.

Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam, Azerbaycan ve Mısır'dan 20 yabancı firmanın katıldığı organizasyon kapsamında yapılacak ikili iş görüşmeleriyle yeni ticari ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, lojistiğin rekabet gücünü, ihracatı ve pazara ulaşma kapasitesini doğrudan belirleyen bir sektör olduğunu söyledi.

İzmir'in 8 bin 500 yıllık liman ve ticaret geçmişine işaret eden Cumalıoğlu, kentin lojistik gücünü uluslararası bir ticaret platformuna dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Fuarın, 2022 yılında 100 katılımcı ve 6 bin ziyaretçiyle yola çıktığını dile getiren Cumalıoğlu, etkinliğin alan olarak yaklaşık 3 kat büyüdüğünü, yabancı katılımcı sayısının yüzde 72 arttığını ve ziyaretçi hacminin de katlandığını ifade etti.

9 Ekim'e kadar sürecek fuarda, "Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektör Destekleri", küresel dinamikler karşısında hava kargo sektörü, ulaştırmada karbonsuzlaşma, sürdürülebilir denizcilik gibi konular uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek oturumlarda ele alınacak.

Kaynak: AA
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