İzmir\'de Azerbaycan ile Ekonomik İşbirliği Toplantısı

İzmir, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliklerinin ele alındığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcilik Ofisi ile İZAZDER iş birliğinde düzenlenen "Azerbaycan Yatırım Fırsatları" toplantısı, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Bayraklı'da bir otelde gerçekleştirildi.

Türkiye-Azerbaycan iş birliğine vurgu

Toplantının açılışında konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay, iki ülke ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarihi olarak en güçlü dönemlerinden birinin yaşandığını ifade etti. Altay, özellikle 2. Karabağ Zaferi'nin ardından imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin taşıdığı öneme dikkat çekerek, bu sürecin Türk Devletleri Teşkilatı'nın oluşumuna da önemli katkı sunduğunu belirtti. Altay ayrıca Orta Koridor ile Zengezur Koridoru'nun Türk dünyası açısından stratejik değer taşıdığını vurgulayarak, ekonomik ve ticari iş birliklerinin bu eksende daha da güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Tağıyev: Ticari ilişkiler bölgesel kalkınma açısından kritik

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Tamerlan Tağıyev de konuşmasında, "Bir millet, iki devlet" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hem Türkiye ve Azerbaycan hem de bölgesel kalkınma bakımından kritik önemde olduğunu belirten Tağıyev, görev süresi boyunca bu misyon doğrultusunda çalıştığını ve aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

İzmirli iş insanlarıyla yakın temas

İZAZDER İş Geliştirme Komitesi Başkanı Tamer Öztürk ise komitenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İzmirli iş insanlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini belirten Öztürk, zaman zaman Azerbaycan'a ortak iş ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu temasların iki ülke arasındaki ticari bağlara katkı sunduğunu ifade eden Öztürk, yerelden globale uzanan bir vizyonla iş dünyasına destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yatırım fırsatları anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Türkiye Temsilcilik Ofisi Başdanışmanı Cavid Abdullayev tarafından Azerbaycan'daki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, bölgesel ve sektörel yatırım imkanları detaylı şekilde ele alınırken, katılımcılar aktarılan bilgilere yoğun ilgi gösterdi.

Program, soru-cevap bölümü ve B2B networking görüşmeleriyle devam etti. Katılımcılar, birebir temaslar aracılığıyla potansiyel iş birliklerini değerlendirme imkanı buldu.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan İZAZDER Başkanı Perviz Altay ise benzer organizasyonların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. - İZMİR